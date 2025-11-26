Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаТранспортВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна ТЦК Коли треба йти у ТЦК, а не в ЦНАП — що змінилося з 1 листопада

Коли треба йти у ТЦК, а не в ЦНАП — що змінилося з 1 листопада

Ua ru
Дата публікації: 26 листопада 2025 00:30
Оновлено: 10:59
Як подати документи на відстрочку через ЦНАП — нові правила з 2025 року
ЦНАП. Фото: Новини.LIVE

Із 1 листопада 2025 року в Україні запрацював новий механізм оформлення відстрочки від мобілізації. Відповідно до урядової постанови №1364, тепер подати заяву можна виключно через центри надання адміністративних послуг, а не безпосередньо у ТЦК та СП. Альтернативою залишається й подання через мобільний застосунок "Резерв+".

Новини.LIVE поянить, коли можна звертатися у ЦНАП і в яких випадках треба обов'язково йти до ТЦК.

Реклама
Читайте також:

Чим займається ЦНАП щодо мобілізованих

Варто врахувати, що ЦНАП не замінює територіальні центри комплектування, а лише забезпечує прийом документів та їх електронну передачу до ТЦК через портал "Дія". Адміністратор центру сканує всі документи заявника і передає їх у цифровому вигляді уповноваженим органам.

ЦНАП не вирішує, чи надати відстрочку або скасувати її. Цим й надалі займатиметься ТЦК. Втім, подати документи у ЦНАП для оформлення відстрочки можна буде будь-де, незалежно від місця реєстрації заявника. 

Окрім того, подавати заяву треба особисто. Тобто просити подати її адвоката, родича чи близького неможливо. Проте, супровід юриста під час цієї процедури можливий. 

Водночас у ЦНАП не можна стати на військовий облік, оновити свої військово-облікові дані та оформити будь-які види відстрочок, адже деяка частина з них доступна до оформлення виключно в застосунку "Резерв+".

Документи, які потрібно взяти із собою в ЦНАП для відстрочки

Для подання заяви через ЦНАП необхідно мати:

  • паспорт громадянина України;
  • довідку про РНОКПП;
  • військово-обліковий документ (військовий квиток, приписне чи тимчасове посвідчення);
  • документи, що підтверджують наявність підстави для відстрочки.

Підтверджувальні документи можуть бути як в оригіналі, так і у вигляді належним чином засвідчених копій. Їх перелік визначено постановою Кабміну №560, додатком №5.

Кому відстрочку продовжують автоматично і в ЦНАП іти не потрібно

Частина категорій військовозобов’язаних не повинні подавати документи повторно. Йдеться про осіб, дані про статус яких підтверджуються державними реєстрами, а саме:

  • людей з інвалідністю;
  • осіб, які доглядають за людьми з інвалідністю;
  • батьків дітей з інвалідністю тощо;
  • студенти;
  • науково-педагогічні працівники.

Якщо інформація підтверджується автоматично, повторне звернення не потрібне.

Що відбувається після подання документів у ЦНАП

Після прийому документів ЦНАП передає заяву до ТЦК через портал "Дія". ТЦК розглядає пакет і ухвалює рішення — зазвичай у межах 15 днів.

У разі позитивного рішення відстрочка відображається в електронному військово-обліковому документі у "Резерв+". Також заявник може роздрукувати документ у ЦНАП або з порталу "Дія". Якщо ж ТЦК відмовляє, заявник отримує офіційну відповідь із накладеним електронним підписом.

Нагадаємо, трапляються випадки, коли ТЦК надсилає повістку людині, поки та на лікарняному. Юристи пояснили, що треба обов'язково зробити для уникнення покарання. 

Також адвокати сказали, де шукати людину, яку силою мобілізували ТЦК.

військовий облік ЦНАП мобілізація відстрочка ТЦК та СП військово-обліковий документ
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації