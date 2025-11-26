Як подати документи на відстрочку через ЦНАП — нові правила з 2025 року

ЦНАП. Фото: Новини.LIVE

Із 1 листопада 2025 року в Україні запрацював новий механізм оформлення відстрочки від мобілізації. Відповідно до урядової постанови №1364, тепер подати заяву можна виключно через центри надання адміністративних послуг, а не безпосередньо у ТЦК та СП. Альтернативою залишається й подання через мобільний застосунок "Резерв+".

Новини.LIVE поянить, коли можна звертатися у ЦНАП і в яких випадках треба обов'язково йти до ТЦК.

Чим займається ЦНАП щодо мобілізованих

Варто врахувати, що ЦНАП не замінює територіальні центри комплектування, а лише забезпечує прийом документів та їх електронну передачу до ТЦК через портал "Дія". Адміністратор центру сканує всі документи заявника і передає їх у цифровому вигляді уповноваженим органам.

ЦНАП не вирішує, чи надати відстрочку або скасувати її. Цим й надалі займатиметься ТЦК. Втім, подати документи у ЦНАП для оформлення відстрочки можна буде будь-де, незалежно від місця реєстрації заявника.

Окрім того, подавати заяву треба особисто. Тобто просити подати її адвоката, родича чи близького неможливо. Проте, супровід юриста під час цієї процедури можливий.

Водночас у ЦНАП не можна стати на військовий облік, оновити свої військово-облікові дані та оформити будь-які види відстрочок, адже деяка частина з них доступна до оформлення виключно в застосунку "Резерв+".

Документи, які потрібно взяти із собою в ЦНАП для відстрочки

Для подання заяви через ЦНАП необхідно мати:

паспорт громадянина України;

довідку про РНОКПП;

військово-обліковий документ (військовий квиток, приписне чи тимчасове посвідчення);

документи, що підтверджують наявність підстави для відстрочки.

Підтверджувальні документи можуть бути як в оригіналі, так і у вигляді належним чином засвідчених копій. Їх перелік визначено постановою Кабміну №560, додатком №5.

Кому відстрочку продовжують автоматично і в ЦНАП іти не потрібно

Частина категорій військовозобов’язаних не повинні подавати документи повторно. Йдеться про осіб, дані про статус яких підтверджуються державними реєстрами, а саме:

людей з інвалідністю;

осіб, які доглядають за людьми з інвалідністю;

батьків дітей з інвалідністю тощо;

студенти;

науково-педагогічні працівники.

Якщо інформація підтверджується автоматично, повторне звернення не потрібне.

Що відбувається після подання документів у ЦНАП

Після прийому документів ЦНАП передає заяву до ТЦК через портал "Дія". ТЦК розглядає пакет і ухвалює рішення — зазвичай у межах 15 днів.

У разі позитивного рішення відстрочка відображається в електронному військово-обліковому документі у "Резерв+". Також заявник може роздрукувати документ у ЦНАП або з порталу "Дія". Якщо ж ТЦК відмовляє, заявник отримує офіційну відповідь із накладеним електронним підписом.

