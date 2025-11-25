Відео
ТЦК дає повістку під час лікарняного — що робити в такому випадку

Дата публікації: 25 листопада 2025 06:30
Оновлено: 10:43
Як повідомити ТЦК про лікарняний і уникнути штрафу
Лікар у медзакладі. Фото: МОЗ України

Іноді трапляються ситуації, коли повістка з територіального центру комплектування надходить людині саме в той момент, коли вона перебуває на лікарняному. У результаті військовозобов’язаний фізично не може з’явитися у ТЦК та СП у зазначений термін, і формально це може бути розцінено як порушення законодавства про військовий облік.

Що робити у такому випадку, аби не наклали штраф пояснив адвокат Сергій Баладига. 

Як пояснити ТЦК свою неявку за повісткою через лікарняний

Закон дозволяє уникнути штрафу, якщо завчасно і коректно повідомити про причину неявки та підтвердити її медичними документами. Правильно оформлена заява в ТЦК про лікарняний фактично убезпечує людину від адміністративної відповідальності.

Чи буде відповідальність за неявку до ТЦК, якщо людина була на лікарняному

Неявка за повісткою без поважних причин вважається правопорушенням і підпадає під статтю 210-1 КУпАП. За це порушення передбачений штраф від 5100 грн. Але якщо у людини дійсно був у той момент такий стан здоров’я, який унеможливив відвідування територіального центру комплектування, відповідальність за порушення не застосовується. Головна умова для цього є підтвердження, що на момент виклику людина перебувала на лікуванні та не могла прибути особисто.

Про факт непрацездатності потрібно повідомити або до закінчення строку, вказаного у повістці, або протягом трьох календарних днів після його спливу. Вчасне подання заяви й медичних документів фактично є доказом того, що причина неявки була поважною.

Як правильно оформити лікарняний для подання в ТЦК

Щоб підтвердити непрацездатність, військовозобов’язаному потрібно звернутися до сімейного лікаря або профільного спеціаліста. Лікар проводить огляд, формує медичний висновок і за необхідності оформлює електронний листок непрацездатності. Людина отримує або медичний висновок у паперовому вигляді, або е-лікарняний залежно від того, чи має роботодавець підключення до системи медичного страхування.

Що робити, якщо є медична страховка

Якщо за місцем роботи оформлена медична страховка, для ТЦК достатньо подати електронний листок непрацездатності. Якщо ж страховки немає, достатньо медичного висновку з даними лікаря та медзакладу, який має чинну ліцензію. Після завершення лікування військовозобов’язаний повинен особисто прибути до ТЦК протягом семи днів з моменту закриття лікарняного.

Які документи потрібно подати разом із заявою

Щоб повідомлення про непрацездатність вважалося належним, людина має подати:

  • заяву на ім’я керівника територіального центру комплектування, де зазначаються особисті дані, контакти, реквізити повістки та пояснення щодо неявки;
  • медичний висновок, е-лікарняний або інші документи, що підтверджують непрацездатність;
  • довідку про перебування у стаціонарі — якщо лікування проходило у лікарні.

Найнадійніший спосіб передати пакет документів — це надіслати його рекомендованим листом з повідомленням про вручення. Також це може зробити довірена особа, але в такому разі потрібно мати нотаріально посвідчену довіреність. Заява обов’язково подається в оригіналі, а медичні документи у копіях (бажано завірених нотаріально).

Як отримати електронний лікарняний і подати його до ТЦК

Е-лікарняний — це підтвердження непрацездатності, яке зберігається в електронній системі охорони здоров’я та використовується роботодавцями та державними органами. Для ТЦК також потрібен його роздрукований варіант із зазначенням номера й дати реєстрації.

Процедура його формування включає:

  • медичний огляд пацієнта;
  • створення електронного медичного висновку лікарем;
  • підтвердження особи пацієнта за даними паспорта;
  • автоматичне відкриття електронного листка непрацездатності.

Після того як е-лікарняний сформовано, його можна одразу подавати до ТЦК разом із заявою.

Нагадаємо, юристи пояснили, чи можуть притягнути до кримінальної відповідальності за проігноровану повістку у поштовій скрині

Адвокат також відповів, чи були в Україні випадки, коли ТЦК відбирало житло за порушення правил військового обліку.

лікарняні повістки ТЦК та СП юристи бойова повістка
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
