Как уведомить ТЦК о больничном и избежать штрафа

Иногда случаются ситуации, когда повестка из территориального центра комплектования поступает человеку именно в тот момент, когда он находится на больничном. В результате военнообязанный физически не может явиться в ТЦК и СП в указанный срок, и формально это может быть расценено как нарушение законодательства о воинском учете.

Что делать в таком случае, чтобы не наложили штраф объяснил адвокат Сергей Баладыга.

Как объяснить ТЦК свою неявку по повестке из-за больничного

Закон позволяет избежать штрафа, если заблаговременно и корректно сообщить о причине неявки и подтвердить ее медицинскими документами. Правильно оформленное заявление в ТЦК о больничном фактически ограждает человека от административной ответственности.

Будет ли ответственность за неявку в ТЦК, если человек был на больничном

Неявка по повестке без уважительных причин считается правонарушением и подпадает под статью 210-1 КУоАП. За это нарушение предусмотрен штраф от 5100 грн. Но если у человека действительно было в тот момент такое состояние здоровья, которое сделало невозможным посещение территориального центра комплектования, ответственность за нарушение не применяется. Главное условие для этого является подтверждение, что на момент вызова человек находился на лечении и не мог прибыть лично.

О факте нетрудоспособности нужно сообщить или до окончания срока, указанного в повестке, или в течение трех календарных дней после его истечения. Своевременная подача заявления и медицинских документов фактически является доказательством того, что причина неявки была уважительной.

Как правильно оформить больничный для подачи в ТЦК

Чтобы подтвердить нетрудоспособность, военнообязанному нужно обратиться к семейному врачу или профильному специалисту. Врач проводит осмотр, формирует медицинское заключение и при необходимости оформляет электронный листок нетрудоспособности. Человек получает или медицинское заключение в бумажном виде, или е-больничный в зависимости от того, имеет ли работодатель подключение к системе медицинского страхования.

Что делать, если есть медицинская страховка

Если по месту работы оформлена медицинская страховка, для ТЦК достаточно подать электронный листок нетрудоспособности. Если же страховки нет, достаточно медицинского заключения с данными врача и медучреждения, которое имеет действующую лицензию. После завершения лечения военнообязанный должен лично прибыть в ТЦК в течение семи дней с момента закрытия больничного.

Какие документы нужно подать вместе с заявлением

Чтобы уведомление о нетрудоспособности считалось надлежащим, человек должен подать:

заявление на имя руководителя территориального центра комплектования, где указываются личные данные, контакты, реквизиты повестки и объяснения относительно неявки;

медицинское заключение, е-больничный или другие документы, подтверждающие нетрудоспособность;

справку о пребывании в стационаре — если лечение проходило в больнице.

Самый надежный способ передать пакет документов — это отправить его заказным письмом с уведомлением о вручении. Также это может сделать доверенное лицо, но в таком случае нужно иметь нотариально заверенную доверенность. Заявление обязательно подается в оригинале, а медицинские документы в копиях (желательно заверенных нотариально).

Как получить электронный больничный и подать его в ТЦК

Е-больничный - это подтверждение нетрудоспособности, которое хранится в электронной системе здравоохранения и используется работодателями и государственными органами. Для ТЦК также нужен его распечатанный вариант с указанием номера и даты регистрации.

Процедура его формирования включает:

медицинский осмотр пациента;

создание электронного медицинского заключения врачом;

подтверждение личности пациента по данным паспорта;

автоматическое открытие электронного листка нетрудоспособности.

После того как е-больничный сформирован, его можно сразу подавать в ТЦК вместе с заявлением.

