Як у вас можуть відібрати квартиру за неявку до ТЦК

Як у вас можуть відібрати квартиру за неявку до ТЦК

Ua ru
Дата публікації: 21 листопада 2025 21:55
Оновлено: 21:47
Чи можуть відібрати майно за неявку в ТЦК - пояснення адвоката
Оформлення документів в ТЦК. Фото: з відкритих джерел

Порушення мобілізаційного закону, зокрема неявка до ТЦК, тягне за собою штрафи та кримінальну відповідальність. Серед іншого, у людини можуть відібрати майно — житло або автівку. 

Як діє відповідний механізм на практиці, Новини.LIVE розповів адвокат Ігор Тарасенко. 

Читайте також:

Конфіскація майна за неявку в ТЦК 

"Станом на сьогодні мені, як адвокату-практику, не відомі системні випадки, коли в чоловіків цільово конфісковували майно лише за порушення мобілізаційного законодавства", — повідомив адвокат. 

За його словами, закон передбачає інше:

  • адміністративні штрафи за порушення правил військового обліку, неявку за викликом тощо (КУпАП),
  • кримінальну відповідальність за ухилення від призову під час мобілізації (ст. 336 КК України).

"Конфіскація майна як окремий вид покарання за ст. 336 КК не передбачена. Але це не означає, що до майна не можуть "дійти руками" через інші механізми", — сказав адвокат. 

Процедура покарання така:

— якщо особі призначено штраф і вона його не сплачує, рішення примусово виконує Державна виконавча служба або приватний виконавець;
— у межах виконавчого провадження можуть арештовувати рахунки, заробітну плату, а в окремих випадках — звертати стягнення на інше майно боржника.

"Тобто держава не приходить до людини з формулюванням: "ти не з’явився до ТЦК – забираємо квартиру/машину". Але якщо є судове рішення, штраф чи інший грошовий обов’язок, а особа його ігнорує — тоді включається стандартний механізм примусового стягнення, як у будь-якій іншій категорії справ", — пояснив адвокат. 

Раніше ми писали, коли треба йти до ТЦК, щоб оновити дані. 

Також пояснили, що робити по досягненню 25 років — йти до ТЦК чи чекати на повістку. 

Антоніна Карташева - Журналістка
Автор:
Антоніна Карташева
