Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна ТЦК Що робити після досягнення 25 — йти в ТЦК чи чекати повістку

Що робити після досягнення 25 — йти в ТЦК чи чекати повістку

Ua ru
Дата публікації: 15 листопада 2025 06:23
Оновлено: 21:37
Мобілізаційний вік — що робити після досягнення 25 років
Мобілізація 25-річних. Фото: Getty Images

В Україні мобілізаційний вік починається з 25 років, повістку військовозобовʼязаним можуть вручити одразу після дня народження. Окрім того, варто стати на облік. 

Чи варто після досягнення мобілізаційного віку йти до ТЦК, Новини.LIVE пояснила адвокат з військового та мобілізаційного права ЮК "PROCTOR" Тетяна Бухольська.

Реклама
Читайте також:

Що робити після досягнення мобілізаційного віку

"Якщо раніше після досягнення 25 років у чоловіків був обовʼязок зʼявитися до ТЦК та СП для постановки на військовий облік, то наразі такого обовʼязку немає і все відбувається автоматично протягом 30 днів", — сказала адвокат. 

Вона додала, що обовʼязково варто йти до ТЦК у випадку надходження повістки.

Нагадаємо, в Україні зросла кількість скарг на ТЦК. Нардепка закликала карати працівників ТЦК за злочини.

Політолог пояснив, як уникнути конфліктів під час мобілізації. 

Також ми писали раніше, чи приймуть у ЦНАП заяву щодо відстрочки від мобілізації без особистої присутності. 

військкомат мобілізація ТЦК та СП війна
Антоніна Карташева - Журналістка
Автор:
Антоніна Карташева
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації