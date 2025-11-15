Мобілізаційний вік — що робити після досягнення 25 років

Мобілізація 25-річних. Фото: Getty Images

В Україні мобілізаційний вік починається з 25 років, повістку військовозобовʼязаним можуть вручити одразу після дня народження. Окрім того, варто стати на облік.

Чи варто після досягнення мобілізаційного віку йти до ТЦК, Новини.LIVE пояснила адвокат з військового та мобілізаційного права ЮК "PROCTOR" Тетяна Бухольська.

Реклама

Читайте також:

Що робити після досягнення мобілізаційного віку

"Якщо раніше після досягнення 25 років у чоловіків був обовʼязок зʼявитися до ТЦК та СП для постановки на військовий облік, то наразі такого обовʼязку немає і все відбувається автоматично протягом 30 днів", — сказала адвокат.

Вона додала, що обовʼязково варто йти до ТЦК у випадку надходження повістки.

Нагадаємо, в Україні зросла кількість скарг на ТЦК. Нардепка закликала карати працівників ТЦК за злочини.

Політолог пояснив, як уникнути конфліктів під час мобілізації.

Також ми писали раніше, чи приймуть у ЦНАП заяву щодо відстрочки від мобілізації без особистої присутності.