Видео

Главная ТЦК Что делать по достижению 25 лет — идти в ТЦК или ждать повестку

Что делать по достижению 25 лет — идти в ТЦК или ждать повестку

Дата публикации 15 ноября 2025 06:23
обновлено: 21:37
Мобилизационный возраст — что делать по достижении 25 лет
Мобилизация 25-летних. Фото: Getty Images

В Украине мобилизационный возраст начинается с 25 лет, повестку военнообязанным могут вручить сразу после дня рождения. Кроме того, нужно стать на учет.

Стоит ли по достижению мобилизационного возраста идти в ТЦК, Новини.LIVE объяснила адвокат по военному и мобилизационному праву ЮК "PROCTOR" Татьяна Бухольская.

Читайте также:

Что делать по достижению мобилизационного возраста

"Если раньше по достижении 25 лет у мужчин была обязанность явиться в ТЦК и СП для постановки на воинский учет, то сейчас такой обязанности нет и все происходит автоматически в течение 30 дней", — сказала адвокат.

Она добавила, что обязательно стоит идти в ТЦК в случае поступления повестки.

Напомним, в Украине возросло количество жалоб на ТЦК. Нардеп призвала наказывать работников ТЦК за преступления.

Политолог объяснил, как избежать конфликтов во время мобилизации.

Также мы писали ранее, примут ли в ЦПАУ заявление об отсрочке от мобилизации без личного присутствия.

военкомат мобилизация ТЦК и СП
Антонина Карташева - Журналистка
Автор:
Антонина Карташева
