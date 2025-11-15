Мобилизационный возраст — что делать по достижении 25 лет

Мобилизация 25-летних. Фото: Getty Images

В Украине мобилизационный возраст начинается с 25 лет, повестку военнообязанным могут вручить сразу после дня рождения. Кроме того, нужно стать на учет.

Стоит ли по достижению мобилизационного возраста идти в ТЦК, Новини.LIVE объяснила адвокат по военному и мобилизационному праву ЮК "PROCTOR" Татьяна Бухольская.

Что делать по достижению мобилизационного возраста

"Если раньше по достижении 25 лет у мужчин была обязанность явиться в ТЦК и СП для постановки на воинский учет, то сейчас такой обязанности нет и все происходит автоматически в течение 30 дней", — сказала адвокат.

Она добавила, что обязательно стоит идти в ТЦК в случае поступления повестки.

