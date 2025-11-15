Мобилизационный возраст — что делать по достижении 25 лет

Что делать по достижению 25 лет — идти в ТЦК или ждать повестку
В Украине мобилизационный возраст начинается с 25 лет, повестку военнообязанным могут вручить сразу после дня рождения. Кроме того, нужно стать на учет.
Стоит ли по достижению мобилизационного возраста идти в ТЦК, Новини.LIVE объяснила адвокат по военному и мобилизационному праву ЮК "PROCTOR" Татьяна Бухольская.
Что делать по достижению мобилизационного возраста
"Если раньше по достижении 25 лет у мужчин была обязанность явиться в ТЦК и СП для постановки на воинский учет, то сейчас такой обязанности нет и все происходит автоматически в течение 30 дней", — сказала адвокат.
Она добавила, что обязательно стоит идти в ТЦК в случае поступления повестки.
Напомним, в Украине возросло количество жалоб на ТЦК. Нардеп призвала наказывать работников ТЦК за преступления.
Политолог объяснил, как избежать конфликтов во время мобилизации.
Также мы писали ранее, примут ли в ЦПАУ заявление об отсрочке от мобилизации без личного присутствия.
Читайте Новини.LIVE!