Нардепка Яцик закликала карати представників ТЦК за злочини

Нардепка Яцик закликала карати представників ТЦК за злочини

Ua ru
Дата публікації: 5 листопада 2025 01:30
Оновлено: 01:57
Мобілізація в Україні - Яцик закликала не замовчувати злочини у ТЦК
Працівники ТЦК перевіряють документи. Ілюстративне фото: vinnitsa.infо

Представники ТЦК не є недоторканими і мають підпорядковуватись закону. У разі порушень їх необхідно притягнуто до реальної відповідальності, інакше злочинів стане більше.

Про це в ефірі Вечір.LIVE заявила позафракційна нардепка Юлія Яцик.

Читайте також:

Чому не треба приховувати злочини з боку ТЦК

Яцик наголосила, що замовчування злочинів у ТЦК під час мобілізації (від побиттів до відкупів) породжує беззаконня.

"Якщо не викорінювати випадки силової бусифікації та застосування сили й вбивств цивільних осіб під час мобілізації — вони будуть продовжуватися і мати негативні наслідки у вигляді корупції, зловживань, відкупів з навчальних центрів, з приміщень ТЦК", — сказала нардепка.

Вона додала, що реальне притягнення до відповідальності матиме позитивний вплив, включаючи можливе відновлення довіри суспільства до ТЦК.

Нагадаємо, нещодавно у мережі була інформація, що ТЦК нібито почати масово відправляти на навчання безхатченків, осіб з інвалідністю та навіть людей із відкритою формою туберкульозу. У Київському ОТЦК відповіли, чи справді таке відбувається.

Також ми писали, чи може людина влаштуватися у школу маючи розшук від ТЦК.

Україна нардепи мобілізація війна в Україні ТЦК та СП бусифікація
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
