Мобілізація в Україні - Яцик закликала не замовчувати злочини у ТЦК

Представники ТЦК не є недоторканими і мають підпорядковуватись закону. У разі порушень їх необхідно притягнуто до реальної відповідальності, інакше злочинів стане більше.

Про це в ефірі Вечір.LIVE заявила позафракційна нардепка Юлія Яцик.

Чому не треба приховувати злочини з боку ТЦК

Яцик наголосила, що замовчування злочинів у ТЦК під час мобілізації (від побиттів до відкупів) породжує беззаконня.

"Якщо не викорінювати випадки силової бусифікації та застосування сили й вбивств цивільних осіб під час мобілізації — вони будуть продовжуватися і мати негативні наслідки у вигляді корупції, зловживань, відкупів з навчальних центрів, з приміщень ТЦК", — сказала нардепка.

Вона додала, що реальне притягнення до відповідальності матиме позитивний вплив, включаючи можливе відновлення довіри суспільства до ТЦК.

