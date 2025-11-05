Мобілізація безхатьків в Україні — коли це можливо, пояснення ТЦК

Безхатченко на вулиці. Фото: УНІАН

У мережі траплялася інформація, що територіальні центри комплектування нібито почали масово відправляти на навчання безхатченків, осіб з інвалідністю та навіть людей із відкритою формою туберкульозу. У Київському ОТЦК пояснили, чи справді так відбувається і які законні підстави регулюють даний процес.

Про це висловився речник Київського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Олег Байдалюк у коментарі "24 Канал".

Речник зазначив, що подібні випадки в межах Київської області є неможливими, адже будь-який призовник перед направленням на службу проходить військово-лікарську комісію (ВЛК). Саме цей орган визначає придатність особи до військової служби.

"Якщо у людини відкрита форма туберкульозу, як там може бути вказано, що він придатний до 3 штурмової бригади? Це неможливо. Це штурмовий підрозділ, бойова бригада, де мають бути фізично підготовлені хлопці", — пояснив військовий.

Чому в Україні можуть мобілізувати безхатченків

Він також прокоментував ситуацію з безхатченками, пояснивши, що сама відсутність постійного місця проживання не може бути підставою для звільнення від військового обов’язку. Якщо ВЛК визнає громадянина придатним до служби, то статус проживання не впливає на рішення ТЦК.

Байдалюк додав, що термін "безхатченко" у цьому контексті є некоректним, оскільки багато людей, які формально не мають постійної адреси, можуть тимчасово проживати в готелях, гуртожитках чи в орендованому житлі.

"Безхатченко він чи ні – яка в нас підстава писати, що людина не має постійного місця проживання, тому не може служити? Це громадянин України. Він може жити не постійно на вулиці, а в якомусь готелі. Масового явища, щоб усіх безхатченків Київщини забрали й привезли до ТЦК служити в піхоті, – немає. Давайте взагалі відмовимося від слова "безхатченко". У нас є громадяни України", — висловився речник Київського ОТЦК.

