Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная ТЦК Мобилизация бездомных — в ТЦК объяснили, почему это возможно

Мобилизация бездомных — в ТЦК объяснили, почему это возможно

Ua ru
Дата публикации 5 ноября 2025 00:30
обновлено: 09:11
Мобилизация бездомных в Украине — когда это возможно, объяснение ТЦК
Бездомный на улице. Фото: УНИАН

В сети встречалась информация, что территориальные центры комплектования якобы начали массово отправлять на обучение бездомных, лиц с инвалидностью и даже людей с открытой формой туберкулеза. В Киевском ОТЦК объяснили, действительно ли так происходит и какие законные основания регулируют данный процесс.

Об этом высказался представитель Киевского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Олег Байдалюк в комментарии "24 Канал".

Реклама
Читайте также:

На каком основании в Украине могут мобилизовать людей с туберкулезом

Спикер отметил, что подобные случаи в пределах Киевской области невозможны, ведь любой призывник перед направлением на службу проходит военно-врачебную комиссию (ВВК). Именно этот орган определяет пригодность лица к военной службе.

"Если у человека открытая форма туберкулеза, как там может быть указано, что он пригоден к 3 штурмовой бригаде? Это невозможно. Это штурмовое подразделение, боевая бригада, где должны быть физически подготовленные ребята", — пояснил военный.

Почему в Украине могут мобилизовать бездомных

Он также прокомментировал ситуацию с бездомными, объяснив, что само отсутствие постоянного места жительства не может быть основанием для освобождения от воинской обязанности. Если ВВК признает гражданина годным к службе, то статус проживания не влияет на решение ТЦК.

Байдалюк добавил, что термин "бездомный" в этом контексте является некорректным, поскольку многие люди, которые формально не имеют постоянного адреса, могут временно проживать в гостиницах, общежитиях или в арендованном жилье.

"Бездомный он или нет — какое у нас основание писать, что человек не имеет постоянного места жительства, поэтому не может служить? Это гражданин Украины. Он может жить не постоянно на улице, а в каком-то отеле. Массового явления, чтобы всех бездомных Киевщины забрали и привезли в ТЦК служить в пехоте, — нет. Давайте вообще откажемся от слова "бездомный". У нас есть граждане Украины", — высказался представитель Киевского ОТЦК.

Напомним, женщин могут мобилизовать в ВСУ при некоторых условиях — читайте, кого и как могут приобщить к армии.

Также узнайте, какие виды отсрочек можно сгенерировать через приложение Резерв+.

Украина мобилизация ТЦК и СП военнообязанные военнослужащие
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации