Мобилизация бездомных в Украине — когда это возможно, объяснение ТЦК

В сети встречалась информация, что территориальные центры комплектования якобы начали массово отправлять на обучение бездомных, лиц с инвалидностью и даже людей с открытой формой туберкулеза. В Киевском ОТЦК объяснили, действительно ли так происходит и какие законные основания регулируют данный процесс.

Об этом высказался представитель Киевского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Олег Байдалюк в комментарии "24 Канал".

На каком основании в Украине могут мобилизовать людей с туберкулезом

Спикер отметил, что подобные случаи в пределах Киевской области невозможны, ведь любой призывник перед направлением на службу проходит военно-врачебную комиссию (ВВК). Именно этот орган определяет пригодность лица к военной службе.

"Если у человека открытая форма туберкулеза, как там может быть указано, что он пригоден к 3 штурмовой бригаде? Это невозможно. Это штурмовое подразделение, боевая бригада, где должны быть физически подготовленные ребята", — пояснил военный.

Почему в Украине могут мобилизовать бездомных

Он также прокомментировал ситуацию с бездомными, объяснив, что само отсутствие постоянного места жительства не может быть основанием для освобождения от воинской обязанности. Если ВВК признает гражданина годным к службе, то статус проживания не влияет на решение ТЦК.

Байдалюк добавил, что термин "бездомный" в этом контексте является некорректным, поскольку многие люди, которые формально не имеют постоянного адреса, могут временно проживать в гостиницах, общежитиях или в арендованном жилье.

"Бездомный он или нет — какое у нас основание писать, что человек не имеет постоянного места жительства, поэтому не может служить? Это гражданин Украины. Он может жить не постоянно на улице, а в каком-то отеле. Массового явления, чтобы всех бездомных Киевщины забрали и привезли в ТЦК служить в пехоте, — нет. Давайте вообще откажемся от слова "бездомный". У нас есть граждане Украины", — высказался представитель Киевского ОТЦК.

