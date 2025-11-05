Мобилизация в Украине - Яцык призвала не замалчивать преступления в ТЦК

Работники ТЦК проверяют документы. Иллюстративное фото: vinnitsa.infо

Представители ТЦК не являются неприкосновенными и должны подчиняться закону. В случае нарушений их необходимо привлечь к реальной ответственности, иначе преступлений станет больше.

Об этом в эфире Вечір.LIVE заявила внефракционный нардеп Юлия Яцык.

Реклама

Читайте также:

Почему не надо скрывать преступления со стороны ТЦК

Яцык отметила, что замалчивание преступлений в ТЦК во время мобилизации (от избиений до откупов) порождает беззаконие.

"Если не искоренять случаи силовой бусификации и применения силы и убийств гражданских лиц во время мобилизации — они будут продолжаться и иметь негативные последствия в виде коррупции, злоупотреблений, откупов из учебных центров, из помещений ТЦК", — сказала нардеп.

Она добавила, что реальное привлечение к ответственности будет иметь положительное влияние, включая возможное восстановление доверия общества к ТЦК.

Напомним, недавно в сети была информация, что ТЦК якобы начать массово отправлять на обучение бездомных, лиц с инвалидностью и даже людей с открытой формой туберкулеза. В Киевском ОТЦК ответили, действительно ли такое происходит.

Также мы писали, может ли человек устроиться в школу имея розыск от ТЦК.