Главная ТЦК Трудоустройство в школу — повлияет ли розыск от ТЦК

Трудоустройство в школу — повлияет ли розыск от ТЦК

Ua ru
Дата публикации 2 ноября 2025 06:30
обновлено: 20:47
Розыск ТЦК педагога - можно ли устроиться на работу в школу с имеющимся розыском
Гражданин в ЦПАУ. Фото: Минцифры

Военнообязанный гражданин имеет право устроиться на работу в школу, даже если его разыскивает территориальный центр комплектования. Также он получит отсрочку от мобилизации.

Об этом на портале "Юристы.UA" написал юрист Владислав Дерий.

Читайте также:

Устроиться в школу с розыском ТЦК

К юристам обратился гражданин, который планирует устроиться на работу в школу.

При этом этот человек находится в розыске ТЦК. Поэтому гражданин поинтересовался у юристов, сможет ли он в такой ситуации трудоустроиться в учебное заведение.

Юрист Владислав Дерий, комментируя эту ситуацию, заявил, что никаких проблем с трудоустройством и оформлением отсрочки у гражданина не будет.

"Нарушение правил воинского учета является основанием для привлечения Вас к административной ответственности, но это никоим образом не влияет на Ваше право по приему на работу", — подчеркнул Дерий.

Документы для отсрочки

Относительно того, как в этой ситуации оформить отсрочку от мобилизации, юрист объяснил, что зачисленному на педагогическую должность гражданину нужно подготовить пакет документов и подать его в ЦПАУ.

Владислав Дерий перечислил список документов, необходимых для отсрочки педагогу.

Это:

  • заявление об отсрочке по пункту 2 части 3 статьи 23 ЗУ "О мобилизационной подготовке и мобилизации";
  • справка учебного заведения о занимаемой должности по основному месту работы и размер доли ставки при оплате труда;
  • военно-учетный документ;
  • копии паспорта и РНУКПН.

Напомним, мы ранее писали о том, какие есть способы безопасно проверить себя на розыск ТЦК.

Добавим, мы сообщали о том, снимут ли розыск ТЦК после срока давности.

Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
