Розыск ТЦК педагога - можно ли устроиться на работу в школу с имеющимся розыском

Трудоустройство в школу — повлияет ли розыск от ТЦК
Военнообязанный гражданин имеет право устроиться на работу в школу, даже если его разыскивает территориальный центр комплектования. Также он получит отсрочку от мобилизации.
Об этом на портале "Юристы.UA" написал юрист Владислав Дерий.
Устроиться в школу с розыском ТЦК
К юристам обратился гражданин, который планирует устроиться на работу в школу.
При этом этот человек находится в розыске ТЦК. Поэтому гражданин поинтересовался у юристов, сможет ли он в такой ситуации трудоустроиться в учебное заведение.
Юрист Владислав Дерий, комментируя эту ситуацию, заявил, что никаких проблем с трудоустройством и оформлением отсрочки у гражданина не будет.
"Нарушение правил воинского учета является основанием для привлечения Вас к административной ответственности, но это никоим образом не влияет на Ваше право по приему на работу", — подчеркнул Дерий.
Документы для отсрочки
Относительно того, как в этой ситуации оформить отсрочку от мобилизации, юрист объяснил, что зачисленному на педагогическую должность гражданину нужно подготовить пакет документов и подать его в ЦПАУ.
Владислав Дерий перечислил список документов, необходимых для отсрочки педагогу.
Это:
- заявление об отсрочке по пункту 2 части 3 статьи 23 ЗУ "О мобилизационной подготовке и мобилизации";
- справка учебного заведения о занимаемой должности по основному месту работы и размер доли ставки при оплате труда;
- военно-учетный документ;
- копии паспорта и РНУКПН.
