Розшук ТЦК педагога - чи можна влаштуватися на роботу в школу із наявним розшуком

Працевлаштування в школу — чи вплине розшук від ТЦК
Військовозобов’язаний громадянин має право влаштуватися на роботу в школу, навіть якщо його розшукує територіальний центр комплектування. Також він отримає відстрочку від мобілізації.
Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій.
Влаштуватися у школу з розшуком ТЦК
До юристів звернувся громадянин, який планує влаштуватися на роботу в школу.
При цьому цей чоловік перебуває у розшуку ТЦК. Тож громадянин поцікавився у юристів, чи зможе він у такій ситуації працевлаштуватися у навчальний заклад.
Юрист Владислав Дерій, коментуючи цю ситуацію, заявив, що жодних проблем із працевлаштуванням та оформленням відстрочки у громадянина не буде.
"Порушення правил військового обліку є підставою для притягнення Вас до адміністративної відповідальності, але це ніяким чином не впливає на Ваше право щодо прийому на роботу", — підкреслив Дерій.
Документи для відстрочки
Щодо того, як у цій ситуації оформити відстрочку від мобілізації, юрист пояснив, що зарахованому на педагогічну посаду громадянину потрібно підготувати пакет документів і подати його в ЦНАП.
Владислав Дерій перерахував список документів, потрібних для відстрочки педагогу.
Це:
- заява про відстрочку за пунктом 2 частини 3 статті 23 ЗУ "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію";
- довідка закладу освіти про займану посаду за основним місцем роботи та розмір частки ставки під час оплати праці;
- військово-обліковий документ;
- копії паспорта та РНОКПП.
Нагадаємо, ми раніше писали про те, які є способи безпечно перевірити себе на розшук ТЦК.
Додамо, ми повідомляли про те, чи знімуть розшук ТЦК після строку давності.
Читайте Новини.LIVE!