Працевлаштування в школу — чи вплине розшук від ТЦК

Працевлаштування в школу — чи вплине розшук від ТЦК

Ua ru
Дата публікації: 2 листопада 2025 06:30
Оновлено: 20:47
Розшук ТЦК педагога - чи можна влаштуватися на роботу в школу із наявним розшуком
Громадянин в ЦНАПі. Фото: Мінцифри

Військовозобов’язаний громадянин має право влаштуватися на роботу в школу, навіть якщо його розшукує територіальний центр комплектування. Також він отримає відстрочку від мобілізації.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій.

Читайте також:

Влаштуватися у школу з розшуком ТЦК

До юристів звернувся громадянин, який планує влаштуватися на роботу в школу.

При цьому цей чоловік перебуває у розшуку ТЦК. Тож громадянин поцікавився у юристів, чи зможе він у такій ситуації працевлаштуватися у навчальний заклад.

Юрист Владислав Дерій, коментуючи цю ситуацію, заявив, що жодних проблем із працевлаштуванням та оформленням відстрочки у громадянина не буде.

"Порушення правил військового обліку є підставою для притягнення Вас до адміністративної відповідальності, але це ніяким чином не впливає на Ваше право щодо прийому на роботу", — підкреслив Дерій.

Документи для відстрочки

Щодо того, як у цій ситуації оформити відстрочку від мобілізації, юрист пояснив, що зарахованому на педагогічну посаду громадянину потрібно підготувати пакет документів і подати його в ЦНАП.

Владислав Дерій перерахував список документів, потрібних для відстрочки педагогу.

Це:

  • заява про відстрочку за пунктом 2 частини 3 статті 23 ЗУ "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію";
  • довідка закладу освіти про займану посаду за основним місцем роботи та розмір частки ставки під час оплати праці;
  • військово-обліковий документ;
  • копії паспорта та РНОКПП.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, які є способи безпечно перевірити себе на розшук ТЦК.

Додамо, ми повідомляли про те, чи знімуть розшук ТЦК після строку давності.

школи відстрочка ТЦК та СП військовозобов'язані працевлаштування
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
