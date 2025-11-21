Видео
Как у вас могут отобрать квартиру за неявку в ТЦК

Дата публикации 21 ноября 2025 21:55
обновлено: 21:47
Могут ли отобрать имущество за неявку в ТЦК - объяснение адвоката
Оформление документов в ТЦК. Фото: из открытых источников

Нарушение мобилизационного закона, в частности неявка в ТЦК, влечет за собой штрафы и уголовную ответственность. Среди прочего, у человека могут отобрать имущество — жилье или машину.

Как действует соответствующий механизм на практике, Новини.LIVE рассказал адвокат Игорь Тарасенко.

Читайте также:

Конфискация имущества за неявку в ТЦК

"По состоянию на сегодня мне, как адвокату-практику, не известны системные случаи, когда у мужчин целевым образом конфисковывали имущество только за нарушение мобилизационного законодательства", — сообщил адвокат.

По его словам, закон предусматривает другое:

  • административные штрафы за нарушение правил воинского учета, неявку по вызову и т.д. (КУоАП),
  • уголовную ответственность за уклонение от призыва по мобилизации (ст. 336 УК Украины).

"Конфискация имущества как отдельный вид наказания по ст. 336 УК не предусмотрена. Но это не значит, что до имущества не могут "дойти руками" через другие механизмы", — сказал адвокат.

Процедура наказания следующая:

— если лицу назначен штраф и оно его не платит, решение принудительно исполняет Государственная исполнительная служба или частный исполнитель;
— в рамках исполнительного производства могут арестовывать счета, заработную плату, а в отдельных случаях — обращать взыскание на другое имущество должника.

"То есть государство не приходит к человеку с формулировкой: "ты не явился в ТЦК — забираем квартиру/машину". Но если есть судебное решение, штраф или иная денежная обязанность, а лицо его игнорирует, тогда включается стандартный механизм принудительного взыскания, как в любой другой категории дел", — пояснил адвокат.

Раньше мы писали, когда нужно идти в ТЦК, чтобы обновить данные.

Также объяснили, что делать по достижению 25 лет — идти в ТЦК или ждать повестки.

закон мобилизация наказание ТЦК и СП
Антонина Карташева - Журналистка
Автор:
Антонина Карташева
