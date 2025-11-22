Відео
Головна ТЦК Де шукати людину, яку спакувало ТЦК — порядок дій

Де шукати людину, яку спакувало ТЦК — порядок дій

Ua ru
Дата публікації: 22 листопада 2025 06:00
Оновлено: 14:06
Що робити, якщо ТЦК спакувало в бус - де шукати чоловіка
ТЦК затягують чоловіка в бус в Тернополі. Фото: скріншот з відео

Трапляються випадки, коли мобілізація відбувається шляхом пакування чоловіків в бусик. Перше, що хвилює родичів людини після такої події — де вона перебуває, що з нею і як покарати працівників ТЦК за неправомірні дії. 

На всі ці питання Новини.LIVE дала відповідь адвокат Юлія Антонюк. 

Читайте також:

Бусифікація — як знайти людину в ТЦК 

"Якщо спакувало ТЦК та СП, для початку потрібно дізнатись де людина знаходиться. Потім зателефонувати до поліції та реєструвати звернення про зникнення людини та незаконне викрадення. Телефонувати на гарячу лінію Міністерства оборони України, зареєструвати скаргу на незаконні дії з боку ТЦК", — пояснила адвокат. 

Також вона радить телефонувати до чергової частини обласного ТЦК для реєстрації скарги на незаконні дії з боку районного ТЦК. Окрім того, скаржитись на гарячу лінію або через офіційний сайт військового омбудсмена.

"Можна написати заяву про викрадення людини та незаконне утримання до ДБР та прокуратури для внесення відомостей до ЄРДР", — додала адвокат. 

ТЦК та СП не мають права:

  1. затримувати людину більш ніж на кілька годин, якщо це не оформлено документально;
  2. утримувати особу в приміщенні ТЦК понад розумний термін без оформлених документів;
  3. відбирати телефон або забороняти дзвінки — це не передбачено жодним законом;
  4. переміщувати людину без складання акту/направлення, наказу;
  5. тримати без зв’язку кілька днів — це вже ознаки незаконного позбавлення волі.

Статті, які порушуються:

  • Ст. 29 Конституції — право на свободу та особисту недоторканність;
  •  Ст. 371 ККУ — незаконне затримання, привід або арешт;
  • Ст. 146 ККУ — незаконне позбавлення волі;
  • Ст. 19 Конституції — органи влади діють лише в межах закону.

"Навіть під час воєнного стану права людини не скасовуються, окрім чітко визначених законом (ст. 64 Конституції). Право на свободу — не скасовано", — наголосила адвокат. 

Раніше ми писали, що існують чіткі строки давності для таких правопорушень, як ухилення від мобілізації

Існують випадки, коли суд карає ТЦК за неправомірні дії. Наприклад, було визнано незаконним наказ ТЦК про мобілізацію чоловіка.

 

закон військовий облік мобілізація ТЦК та СП юрист
Антоніна Карташева - Журналістка
Автор:
Антоніна Карташева
