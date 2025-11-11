Відео
Головна ТЦК Суд визнав незаконним наказ ТЦК про мобілізацію чоловіка — деталі

Суд визнав незаконним наказ ТЦК про мобілізацію чоловіка — деталі

Ua ru
Дата публікації: 11 листопада 2025 10:02
Оновлено: 10:54
Суд скасував мобілізацію чоловіка — ТЦК перевищив повноваження
Фото ілюстративне: Генштаб ЗСУ/Telegram

Чернівецький окружний адміністративний суд визнав незаконною мобілізацію чоловіка, якого Територіальний центр комплектування призвав на службу попри офіційно погоджену відстрочку. Суддя постановила скасувати наказ про призов і зобов’язала військову частину виключити його зі списків особового складу.

Про це вказано у рішенні, яке оприлюднили у судовому реєстрі у листопаді 2025 року.

До суду звернувся чоловік, якого мобілізували 19 грудня 2024 року, попри те що напередодні комісія ТЦК схвалила його документи на відстрочку. У позові зазначено, що чоловік подав усі необхідні документи ще на початку листопада, однак працівники територіального центру все одно видали наказ про призов. Суд вказав, що до моменту ухвалення рішення комісією мобілізація громадянина є незаконною.

"Після направлення до ТЦК заяви про надання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період ..., позивач очікував не лише вчасне прийняття рішення про надання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації, але й забезпечення дотримання ТЦК ... заборон щодо його призову до прийняття такого рішення. Натомість наказом начальника від 19.12.2024 позивача призвано та направлено для проходження військової служби", — вказано у рішенні суду.

Справу розглянула суддя Ольга Сіжук, яка встановила, що представники ТЦК не перевірили правомірність мобілізації та не врахували чинну відстрочку. Суд повністю задовольнив позов, визнавши наказ ТЦК протиправним, скасувавши його та зобов’язавши виключити чоловіка зі складу військової частини. Рішення може бути оскаржене у встановленому законом порядку.

Нагадаємо, що існують важливі юридичні нюанси, які визначають, чи може людину оголосити в розшук у разі непроходження ВЛК. Вони нерідко стають причиною непорозумінь із ТЦК чи поліцією.

Раніше ми також інформували, що у разі помилки в реєстрі "Оберіг" необхідно звертатися до ТЦК, оскільки ця система, хоч і автоматизована, може містити неточності, які впливають на коректність військового обліку.

суд мобілізація ВЛК ТЦК та СП Буковина
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
