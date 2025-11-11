Видео
Главная ТЦК Суд признал незаконным приказ ТЦК о мобилизации мужчины — детали

Суд признал незаконным приказ ТЦК о мобилизации мужчины — детали

Ua ru
Дата публикации 11 ноября 2025 10:02
обновлено: 10:54
Суд отменил мобилизацию мужчины - ТЦК превысил полномочия
Фото иллюстративное: Генштаб ВСУ/Telegram

Черновицкий окружной административный суд признал незаконной мобилизацию мужчины, которого Территориальный центр комплектования призвал на службу несмотря на официально согласованную отсрочку. Судья постановила отменить приказ о призыве и обязала воинскую часть исключить его из списков личного состава.

Об этом указано в решении, которое обнародовали в судебном реестре в ноябре 2025 года.

В суд обратился мужчина, которого мобилизовали 19 декабря 2024 года, несмотря на то что накануне комиссия ТЦК одобрила его документы на отсрочку. В иске указано, что мужчина подал все необходимые документы еще в начале ноября, однако работники территориального центра все равно выдали приказ о призыве. Суд указал, что до момента принятия решения комиссией мобилизация гражданина является незаконной.

"После направления в ТЦК заявления о предоставлении отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации, на особый период ..., истец ожидал не только своевременное принятие решения о предоставлении отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации, но и обеспечение соблюдения ТЦК ... запретов по его призыву до принятия такого решения. Зато приказом начальника от 19.12.2024 истец призван и направлен для прохождения военной службы", — указано в решении суда.

Дело рассмотрела судья Ольга Сижук, которая установила, что представители ТЦК не проверили правомерность мобилизации и не учли действующую отсрочку. Суд полностью удовлетворил иск, признав приказ ТЦК противоправным, отменив его и обязав исключить мужчину из состава воинской части. Решение может быть обжаловано в установленном законом порядке.

Напомним, что существуют важные юридические нюансы, которые определяют, может ли человека объявить в розыск в случае непрохождения ВВК. Они нередко становятся причиной недоразумений с ТЦК или полицией.

Ранее мы также информировали, что в случае ошибки в реестре "Оберіг" необходимо обращаться в ТЦК, поскольку эта система, хоть и автоматизированная, может содержать неточности, которые влияют на корректность воинского учета.

суд мобилизация ВВК ТЦК и СП Буковина
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
