Что делать, если ТЦК упаковало в бус - где искать мужчину

ТЦК затягивают мужчину в бус в Тернополе. Фото: скриншот из видео

Бывают случаи, когда мобилизация происходит путем упаковки мужчин в бусик. Первое, что волнует родственников человека после такого события — где он находится, что с ним и как наказать работников ТЦК за неправомерные действия.

На все эти вопросы Новини.LIVE дала ответ адвокат Юлия Антонюк.

Бусификация — как найти человека в ТЦК

"Если спаковало ТЦК и СП, для начала нужно узнать где человек находится. Затем позвонить в полицию и регистрировать обращение о пропаже человека и незаконном похищении. Звонить на горячую линию Министерства обороны Украины, зарегистрировать жалобу на незаконные действия со стороны ТЦК", — пояснила адвокат.

Также она советует звонить в дежурную часть областного ТЦК для регистрации жалобы на незаконные действия со стороны районного ТЦК. Кроме того, жаловаться на горячую линию или через официальный сайт военного омбудсмена.

"Можно написать заявление о похищении человека и незаконном удержании в ГБР и прокуратуру для внесения сведений в ЕРДР", — добавила адвокат.

ТЦК и СП не имеют права:

задерживать человека более чем на несколько часов, если это не оформлено документально; удерживать лицо в помещении ТЦК сверх разумного срока без оформленных документов; отбирать телефон или запрещать звонки — это не предусмотрено ни одним законом; перемещать человека без составления акта/направления, приказа; держать без связи несколько дней — это уже признаки незаконного лишения свободы.

Статьи, которые нарушаются:

Ст. 29 Конституции — право на свободу и личную неприкосновенность;

Ст. 371 УКУ — незаконное задержание, повод или арест;

Ст. 146 УКУ — незаконное лишение свободы;

Ст. 19 Конституции — органы власти действуют только в рамках закона.

"Даже во время военного положения права человека не отменяются, кроме четко определенных законом (ст. 64 Конституции). Право на свободу — не отменено", — подчеркнула адвокат.

