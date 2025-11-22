Видео
Видео

Где искать человека, которого спаковало ТЦК — порядок действий

Дата публикации 22 ноября 2025 06:00
обновлено: 14:06
Что делать, если ТЦК упаковало в бус - где искать мужчину
ТЦК затягивают мужчину в бус в Тернополе. Фото: скриншот из видео

Бывают случаи, когда мобилизация происходит путем упаковки мужчин в бусик. Первое, что волнует родственников человека после такого события — где он находится, что с ним и как наказать работников ТЦК за неправомерные действия.

На все эти вопросы Новини.LIVE дала ответ адвокат Юлия Антонюк.

Бусификация — как найти человека в ТЦК

"Если спаковало ТЦК и СП, для начала нужно узнать где человек находится. Затем позвонить в полицию и регистрировать обращение о пропаже человека и незаконном похищении. Звонить на горячую линию Министерства обороны Украины, зарегистрировать жалобу на незаконные действия со стороны ТЦК", — пояснила адвокат.

Также она советует звонить в дежурную часть областного ТЦК для регистрации жалобы на незаконные действия со стороны районного ТЦК. Кроме того, жаловаться на горячую линию или через официальный сайт военного омбудсмена.

"Можно написать заявление о похищении человека и незаконном удержании в ГБР и прокуратуру для внесения сведений в ЕРДР", — добавила адвокат.

ТЦК и СП не имеют права:

  1. задерживать человека более чем на несколько часов, если это не оформлено документально;
  2. удерживать лицо в помещении ТЦК сверх разумного срока без оформленных документов;
  3. отбирать телефон или запрещать звонки — это не предусмотрено ни одним законом;
  4. перемещать человека без составления акта/направления, приказа;
  5. держать без связи несколько дней — это уже признаки незаконного лишения свободы.

Статьи, которые нарушаются:

  • Ст. 29 Конституции — право на свободу и личную неприкосновенность;
  • Ст. 371 УКУ — незаконное задержание, повод или арест;
  • Ст. 146 УКУ — незаконное лишение свободы;
  • Ст. 19 Конституции — органы власти действуют только в рамках закона.

"Даже во время военного положения права человека не отменяются, кроме четко определенных законом (ст. 64 Конституции). Право на свободу — не отменено", — подчеркнула адвокат.

Ранее мы писали, что существуют четкие сроки давности для таких правонарушений, как уклонение от мобилизации.

Существуют случаи, когда суд наказывает ТЦК за неправомерные действия. Например, был признан незаконным приказ ТЦК о мобилизации мужчины.

