ТЦК не надав відстрочку - проблеми із податковими документами батьків

Застосунок "Резерв+", де оформлюють деякі види відстрочок. Фото: Новини.LIVE

Якщо громадянин не зумів оформити через "Резерв+" відстрочку, бо в реєстрі немає податкових номерів його батьків, то в такій ситуації варто відвідати філію податкової служби. Чи, у випадку продовження проблем, подати документи на відстрочку від мобілізації через ЦНАП.

Про це написали на порталі "Юристи.UA".

Що робити із відсутніми податковими даними

До юристів звернувся громадянин, який намагався оформити відстрочку для догляду за матір’ю (чоловік якої, батько військовозобов’язаного, уже помер).

Та, як розповів чоловік, він отримав відмову із цікавим формулюванням.

"Прийшла відповідь у "Резерв+": "Відстрочку не надано. Не знайшли податкові номери батьків у реєстрі", — зазначив громадянин.

Юристи пояснили, що варто зробити у такій ситуації.

"Рекомендую спробувати відвідати податкову, аби ті актуалізували відомості про РНОКПП", — наголосив у відповіді громадянину адвокат В’ячеслав Кирда.

Інший юрист, Владислав Дерій, запропонував інший шлях розв’язання ситуації.

"У разі відсутності індивідуальних податкових номерів Вам слід звернутися до ДРАЦС або податкової для внесення даних в електронні реєстри", — підкреслив Дерій.

Куди звертатися, якщо через "Резерв+" відстрочка не оформиться

Адвокат В’ячеслав Кирда додав, що, можливо, у такій ситуації доведеться оформлювати відстрочку уже не через застосунок "Резерв+", а відвідавши відповідну структуру.

"Якщо повторно не вийде через "Резерв+", тоді рекомендую йти до ЦНАПу", — порадив Кирда.

Ця порада є актуальною тому, що зараз, після змін у процесі оформлення відстрочки від мобілізації, саме центри надання адміністративних послуг зараз приймають документи на відстрочку.

