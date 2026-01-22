ТЦК не предоставил отсрочку - проблемы с налоговыми документами родителей

Приложение "Резерв+", где оформляют некоторые виды отсрочек. Фото: Новини.LIVE

Если гражданин не сумел оформить через "Резерв+" отсрочку, потому что в реестре нет налоговых номеров его родителей, то в такой ситуации стоит посетить филиал налоговой службы. Или, в случае продолжения проблем, подать документы на отсрочку от мобилизации через ЦПАУ.

Что делать с отсутствующими налоговыми данными

К юристам обратился гражданин, который пытался оформить отсрочку для ухода за матерью (муж которой, отец военнообязанного, уже умер).

Но, как рассказал мужчина, он получил отказ с интересной формулировкой.

"Пришел ответ в "Резерв+": "Отсрочка не предоставлена. Не нашли налоговые номера родителей в реестре", — отметил гражданин.

Юристы объяснили, что следует сделать в такой ситуации.

"Рекомендую попробовать посетить налоговую, чтобы те актуализировали сведения о РНУКПН", — отметил в ответе гражданину адвокат Вячеслав Кирда.

Другой юрист, Владислав Дерий, предложил другой путь решения ситуации.

"В случае отсутствия индивидуальных налоговых номеров Вам следует обратиться в ГРАГС или налоговую для внесения данных в электронные реестры", — подчеркнул Дерий.

Куда обращаться, если через "Резерв+" отсрочка не оформится

Адвокат Вячеслав Кирда добавил, что, возможно, в такой ситуации придется оформлять отсрочку уже не через приложение "Резерв+", а посетив соответствующую структуру.

"Если повторно не получится через "Резерв+", тогда рекомендую идти в ЦПАУ", — посоветовал Кирда.

Этот совет актуален потому, что сейчас, после изменений в процессе оформления отсрочки от мобилизации, именно центры предоставления административных услуг сейчас принимают документы на отсрочку.

