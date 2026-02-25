Надо ли для оформления острочки предоставлять идентификационный код

Подача заявки и оформление документов в ТЦК. Фото: Veteran, "АрміяInform". Коллаж: Новини.LIVE

Для того, чтобы получить положительное решение об отсрочке от мобилизации, гражданин должен предоставить максимально полный пакет документов. Юристи объяснили, нужен ли среди этих документов идентифицикационный код.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Идентификационный код для отсрочки

В Украине продолжается процесс всеобщей мобилизации, объявленный после начала полномасштабной войны и введения в связи с этим военного положения на всей территории страны.

Часть граждан может получить отсрочку от мобилизации, имея на это документально подтвержденные причины.

К юристам обратился гражданин, который оформляет отсрочку. Он поинтересовался, могут ли ему отказать в отсрочке, если он не предоставил в центре предоставления административных услуг идентификационный код (РНУКПН) и паспорт.

"Заявление должно содержать информацию о Вашем паспорте и РНУКПН, однако нормами законодательства не определено, что Вы должны подавать соответствующие документы в ТЦК", — отметил в ответе гражданину адвокат Юрий Айвазян.

Другой адвокат, Андрей Карпенко, подтвердил отсутствие потенциальных проблем у такого гражданина.

"Оператор ЦПАУ действительно только проверяет паспорт лица - копия паспорта ему не нужна", — подчеркнул Карпенко.

Обязателен РНУКПН или нет

Вместе с тем, отметил адвокат Вячеслав Кирда, в такой ситуации гражданина может ждать неприятный сюрприз от ТЦК.

"РНУКПН — обязательный документ. Вам может быть отказ", — отметил Кирда.

"Как мне известно, без РНУКПН вообще сложно подать", — добавил адвокат, подчеркнув, что после подачи заявления на отсрочку ничего изменить уже нельзя, остается только ждать.

