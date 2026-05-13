Нардеп: у Чернівцях 50 осіб із ТЦК знімали будівельників з висоти

Нардеп Георгій Мазурашу. Фото: кадр із відео

У Чернівцях представники Територіального центру комплектування прийшли на будівництво та мобілізували працівників. Будівельники в той час перебували між третім і четвертим поверхами. Для зняття людей з висоти викликали рятувальників ДСНС.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на заяву нардепа Георгія Мазурашу під час пленарного засідання Верховної Ради.

Будівельників із висоти допомагали знімати працівники ДСНС

За словами народного депутата, інцидент стався кілька тижнів тому. Він стверджує, що на будмайданчик прибули близько 50 представників ТЦК, частина з яких була у балаклавах. Вони нібито оточили територію та намагалися затримати будівельників, які перебували між третім і четвертим поверхами.

Також він повідомив, що схожий випадок стався у Чернівцях кілька днів тому — знову на приватному будівництві та за участі людей у балаклавах. Нардеп наголосив, що подібні методи є неприпустимими та порушують права людини.

"Я їм кажу в ТЦК, ну ці ж люди потім тікають, у нас величезна кількість СЗЧ (самовільного залишення частини — ред.), дезертивства. вони кажуть "це не наші проблеми вже". Серйозно? Це не наші проблеми? Ви заганяєте для кількості в армії людей, які, очевидно, не спроможні служити та воювати... це не ваші проблеми", — додав він.

Читайте також:

Як писали Новини.LIVE, у Луцьку водій буса ТЦК збив вагітну жінку. Після цього чоловік втік з місця події. Суд призначив йому покарання у вигляді штрафу.

Також повідомлялося, що на Дніпропетровщині під час проходження військово-лікарської комісії помер чоловік. Його доставили до місця проходження ВЛК працівники ТЦК. Громадянин нібито перебував у розшуку.