Головна ТЦК На Дніпропетровщині помер чоловік під час проходження ВЛК

Дата публікації: 12 травня 2026 09:23
Медики. Фото: УНІАН

У Дніпропетровській області помер чоловік під час проходження військово-лікарської комісії. Призначене службове розслідування, а також порушено кримінальну справу. Результати обіцяють оприлюднити згодом.

Про це повідомила пресслужба Дніпропетровського обласного ТЦК, передає Новини.LIVE.

Смерть чоловіка під час мобілізації

У ТЦК зазначили, що 5 травня під час перевірки військово-облікових документів групою оповіщення у складі військовослужбовців ТЦК та представника Нацполіції був зупинений військовозобовʼязаний. Вони встановили, що він порушник військового обліку та підлягав призову.

"Під час проходження військово-лікарської комісії військовозобов’язаному громадянину стало зле, та йому було викликано бригаду швидкої допомоги. Медичні працівники, які прибули за викликом, протягом 45 хвилин надавали невідкладну допомогу, після чого констатували смерть громадянина", — йдеться у повідомленні.

У ТЦК запевнили, що надають всебічну допомогу правоохоронним органам та сприяють слідству.

Допис Дніпропетровського ТЦК. Фото: скриншот

Як писали Новини.LIVE, у Дніпрі чоловік після зустрічі із представниками ТЦК опинився у комі. На інцидент вже відреагував омбудсман Дмитро Лубінець, до якого звернулася дружина постраждалого. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження, а також проводиться розслідування.

Також Лубінець повідомляв про три випадки загибелі цивільних у приміщеннях ТЦК на Київщині та у Дніпрі. Наразі це офіційно ще не доведено, але відкрито провадження.

