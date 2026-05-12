На Дніпропетровщині помер чоловік під час проходження ВЛК
У Дніпропетровській області помер чоловік під час проходження військово-лікарської комісії. Призначене службове розслідування, а також порушено кримінальну справу. Результати обіцяють оприлюднити згодом.
Про це повідомила пресслужба Дніпропетровського обласного ТЦК, передає Новини.LIVE.
Смерть чоловіка під час мобілізації
У ТЦК зазначили, що 5 травня під час перевірки військово-облікових документів групою оповіщення у складі військовослужбовців ТЦК та представника Нацполіції був зупинений військовозобовʼязаний. Вони встановили, що він порушник військового обліку та підлягав призову.
"Під час проходження військово-лікарської комісії військовозобов’язаному громадянину стало зле, та йому було викликано бригаду швидкої допомоги. Медичні працівники, які прибули за викликом, протягом 45 хвилин надавали невідкладну допомогу, після чого констатували смерть громадянина", — йдеться у повідомленні.
У ТЦК запевнили, що надають всебічну допомогу правоохоронним органам та сприяють слідству.
Як писали Новини.LIVE, у Дніпрі чоловік після зустрічі із представниками ТЦК опинився у комі. На інцидент вже відреагував омбудсман Дмитро Лубінець, до якого звернулася дружина постраждалого. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження, а також проводиться розслідування.
Також Лубінець повідомляв про три випадки загибелі цивільних у приміщеннях ТЦК на Київщині та у Дніпрі. Наразі це офіційно ще не доведено, але відкрито провадження.