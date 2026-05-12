Главная ТЦК На Днепропетровщине умер мужчина во время прохождения ВВК

На Днепропетровщине умер мужчина во время прохождения ВВК

Дата публикации 12 мая 2026 09:23
Медики. Фото: УНИАН

В Днепропетровской области умер мужчина во время прохождения военно-врачебной комиссии. Назначено служебное расследование, а также возбуждено уголовное дело. Результаты обещают обнародовать позже.

Об этом сообщила пресс-служба Днепропетровского областного ТЦК, передает Новини.LIVE.

Смерть мужчины во время мобилизации

В ТЦК отметили, что 5 мая во время проверки военно-учетных документов группой оповещения в составе военнослужащих ТЦК и представителя Нацполиции был остановлен военнообязанный. Они установили, что он нарушитель воинского учета и подлежал призыву.

"Во время прохождения военно-врачебной комиссии военнообязанному гражданину стало плохо, и ему была вызвана бригада скорой помощи. Медицинские работники, прибывшие по вызову, в течение 45 минут оказывали неотложную помощь, после чего констатировали смерть гражданина", — говорится в сообщении.

В ТЦК заверили, что оказывают всестороннюю помощь правоохранительным органам и способствуют следствию.

Пост Днепропетровского ТЦК. Фото: скриншот

Как писали Новини.LIVE, в Днепре мужчина после встречи с представителями ТЦК оказался в коме. На инцидент уже отреагировал омбудсмен Дмитрий Лубинец, к которому обратилась жена пострадавшего. Правоохранители открыли уголовное производство, а также проводится расследование.

Также Лубинец сообщал о трех случаях гибели гражданских в помещениях ТЦК в Киевской области и в Днепре. Сейчас это официально еще не доказано, но открыто производство.

Днепропетровская область мобилизация ТЦК и СП
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула
