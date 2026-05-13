Нардеп: в Черновцах 50 человек из ТЦК снимали строителей с высоты

Нардеп: в Черновцах 50 человек из ТЦК снимали строителей с высоты

Дата публикации 13 мая 2026 11:50
Нардеп Георгий Мазурашу. Фото: кадр из видео

В Черновцах представители Территориального центра комплектования пришли на строительство и мобилизовали работников. Строители в то время находились между третьим и четвертым этажами. Для снятия людей с высоты вызвали спасателей ГСЧС.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление нардепа Георгия Мазурашу во время пленарного заседания Верховной Рады.

Строителей с высоты помогали снимать работники ГСЧС

По словам народного депутата, инцидент произошел несколько недель назад. Он утверждает, что на стройплощадку прибыли около 50 представителей ТЦК, часть из которых была в балаклавах. Они якобы оцепили территорию и пытались задержать строителей, которые находились между третьим и четвертым этажами.

Также он сообщил, что похожий случай произошел в Черновцах несколько дней назад — снова на частной стройке и с участием людей в балаклавах. Нардеп подчеркнул, что подобные методы недопустимы и нарушают права человека.

"Я им говорю в ТЦК, ну эти же люди потом убегают, у нас огромное количество СЗЧ (самовольного оставления части  ред.), дезертирства. они говорят "это не наши проблемы уже". Серьезно? Это не наши проблемы? Вы загоняете для количества в армии людей, которые, очевидно, не способны служить и воевать... это не ваши проблемы", — добавил он.

Как писали Новини.LIVE, в Луцке водитель буса ТЦК сбил беременную женщину. После этого мужчина скрылся с места происшествия. Суд назначил ему наказание в виде штрафа.

Также сообщалось, что на Днепропетровщине во время прохождения военно-врачебной комиссии умер мужчина. Его доставили к месту прохождения ВВК работники ТЦК. Гражданин якобы находился в розыске.

Верховная Рада мобилизация ТЦК и СП
Иванна Чайка - редактор политических новостей
Автор:
Иванна Чайка
