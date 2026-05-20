На Прикарпатті затримали ТЦКшників: Гончаренко розповів про порушення

Затримання ТЦКшника, підозрюваного у побитті і катуванні громадян. Фото: Прокуратура України

Народний депутат Олексій Гончаренко, який активно займається темою перевищення повноважень з боку військовослужбовців ТЦК, нагадав чергові факти таких злочинних дій. Цього разу Гончаренко розповів про побиття громадян у одному із центрів комплектування на Прикарпатті. Після цього один із побитих став інвалідом.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це нардеп розповів на своїй Facebook-сторінці.

Злочини в системі ТЦК

В Україні усе частіше фіксують перевищення повноважень працівниками територіальних центрів комплектування. Правоохоронні органи уже відкрили не одну кримінальну справу, фігурантами яких є військові, які служать у ТЦК.

Одним із народних депутатів, який найактивніше займається злочинами з боку військовослужбовців ТЦК, є представник опозиційної "Європейської Солідарності" Олексій Гончаренко. Він наголосив, що у 2025 році, порівняно із 2022-м, кількість скарг на дії військових ТЦК, за інформацією омбудсмена, зросла аж у 333 рази.

Зокрема, у черговому своєму відео Гончаренко розповів про катування людей у одному із РТЦК Івано-Франківської області. Зловмисників, як підкреслив нардеп, затримало Державне бюро розслідувань.

Читайте також:

Побиття і каліцтво в одному із РТЦК Івано-Франківщини

За словами Олексія Гончаренка, все почалося з оприлюднення двох випадків перевищення посадових обов’язків. Людей, за словами нардепа, били в приміщенні ТЦК, одного просто за відмову проходити флюорографію.

Одному постраждалому зламали ребра, іншому довелося ампутувати один із органів, відбитий військовослужбовцями ТЦК. За це підозрюваним світить до 12 років позбавлення волі.

Гончаренко пояснив, що після оприлюднення такої інформації з’явилися нові заяви з боку постраждалих громадян. Такі випадки, зазначив нардеп, фіксують не тільки у Івано-Франківській області, а і у багатьох інших регіонах України.

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, що на Київщині офіцер ТЦК принижував військовозобов'язаних.

Працівники Державного бюро розслідувань затримали та повідомили про підозру начальнику групи забезпечення заходів цивільно-військового співробітництва одного з районних ТЦК та СП Київської області. За інформацією слідства, офіцер принижував мобілізованих громадян, застосовував до них фізичне насильство та знімав свої дії на відео.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, що лише столична прокуратура розглядає понад 60 проваджень проти ТЦК.

Київська спеціалізована прокуратура у сфері оборони розглядає 63 кримінальних провадження щодо працівників територіальних центрів комплектування. Третина із них стосується незаконного доставлення громадян до ТЦК. Крім того, є провадження про застосування сили до громадян.