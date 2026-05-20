На Прикарпатье задержали ТЦКшников: Гончаренко рассказал о нарушениях

Задержание ТЦКшника, подозреваемого в избиении и пытках граждан. Фото: Прокуратура Украины

Народный депутат Алексей Гончаренко, который активно занимается темой превышения полномочий со стороны военнослужащих ТЦК, напомнил очередные факты таких преступных действий. На этот раз Гончаренко рассказал об избиении граждан в одном из центров комплектования на Прикарпатье. После этого один из избитых стал инвалидом.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом нардеп рассказал на своей Facebook-странице.

Преступления в системе ТЦК

В Украине все чаще фиксируют превышение полномочий работниками территориальных центров комплектования. Правоохранительные органы уже открыли не одно уголовное дело, фигурантами которых являются военные, которые служат в ТЦК.

Одним из народных депутатов, который активно занимается преступлениями со стороны военнослужащих ТЦК, является представитель оппозиционной "Европейской Солидарности" Алексей Гончаренко. Он отметил, что в 2025 году, по сравнению с 2022-м, количество жалоб на действия военных ТЦК, по информации омбудсмена, выросло аж в 333 раза.

В частности, в очередном своем видео Гончаренко рассказал о пытках людей в одном из РТЦК Ивано-Франковской области. Злоумышленников, как подчеркнул нардеп, задержало Государственное бюро расследований.

Читайте также:

Избиение и увечье в одном из РТЦК Ивано-Франковской области

По словам Алексея Гончаренко, все началось с обнародования двух случаев превышения должностных обязанностей. Людей, по словам нардепа, избивали в помещении ТЦК, одного просто за отказ проходить флюорографию.

Одному пострадавшему сломали ребра, другому пришлось ампутировать один из органов, отбитый военнослужащими ТЦК. За это подозреваемым светит до 12 лет лишения свободы.

Гончаренко пояснил, что после обнародования такой информации появились новые заявления со стороны пострадавших граждан. Такие случаи, отметил нардеп, фиксируют не только в Ивано-Франковской области, а и во многих других регионах Украины.

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, что в Киевской области офицер ТЦК унижал военнообязанных.

Работники Государственного бюро расследований задержали и сообщили о подозрении начальнику группы обеспечения мероприятий гражданско-военного сотрудничества одного из районных ТЦК и СП Киевской области. По информации следствия, офицер унижал мобилизованных граждан, применял к ним физическое насилие и снимал свои действия на видео.

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, что только столичная прокуратура рассматривает более 60 производств против ТЦК.

Киевская специализированная прокуратура в сфере обороны рассматривает 63 уголовных производства в отношении работников территориальных центров комплектования. Треть из них касается незаконной доставки граждан в ТЦК. Кроме того, есть производства о применении силы к гражданам.