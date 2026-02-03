Офіцер ТЦК на Київщині принижував військовозобов'язаних — ДБР оголосило підозру

Оголошення підозри офіцеру ТЦК. Фото: ДБР

Працівники Державного бюро розслідувань затримали та повідомили про підозру начальнику групи забезпечення заходів цивільно-військового співробітництва одного з районних ТЦК та СП Київської області. За інформацією слідства, офіцер принижував мобілізованих громадян, застосовував до них фізичне насильство та знімав свої дії на відео.

Про це повідомили у ДБР.

Офіцеру ТЦК оголосили про підозру

Встановлено, що посадовець неодноразово перевищував службові повноваження — бив військовозобов'язаних ногами, після чого монтував відеонарізки зі своїх так званих "звитяг". У ДБР зазначають, що такі дії були системними та свідчать про грубу зневагу до вимог законодавства й базових принципів військової служби.

Замість виконання визначених законом обов'язків офіцер використовував службове становище для залякування та фізичного тиску на громадян.

Йому повідомлено про підозру за перевищення влади в умовах воєнного стану, що спричинило істотну шкоду. Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі.

