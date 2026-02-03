Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна ТЦК Суд скасував штраф ТЦК за відмову від ВЛК при бронюванні

Суд скасував штраф ТЦК за відмову від ВЛК при бронюванні

Ua ru
Дата публікації: 3 лютого 2026 10:02
Направлення на ВЛК при відстрочці — позиція апеляційного адмінсуду
Суддівський молоток. Фото: Freepik

Другий апеляційний адміністративний суд скасував штраф територіального центру комплектування у 25 500 грн, який наклали на заброньованого військовозобов'язаного за нібито відмову проходити військово-лікарську комісію. Суд зазначив, що за чинної відстрочки або під час її оформлення, зокрема в межах бронювання, направлення на ВЛК є неправомірним, а також звернув увагу на порушення процедури розгляду адмінсправи з боку ТЦК.

Про це повідомляє Судово-юридична газета

Реклама
Читайте також:

Чому суд наказав скасувати штраф ТЦК за неявку на ВЛК

Спір розглядали у справі №643/12121/25. Позивач просив скасувати рішення ТЦК про притягнення його до адміністративної відповідальності за ч. 3 ст. 210-1 КУпАП.

Штраф в ТЦК обґрунтовували тим, що у квітні 2025 року, під час воєнного стану, чоловік не прибув для проходження ВЛК за повісткою, і це розцінили як порушення правил мобілізації. Суд першої інстанції підтримав таку позицію та відмовив у задоволенні позову.

Оскаржуючи це рішення, військовозобов'язаний заявив, що на дату виклику мав чинну відстрочку від мобілізації у формі бронювання. Як підтвердження він послався на дані електронного військово-облікового документа в "Резерв+".

Окремо позивач наголосив на порушеннях під час розгляду адмінсправи: дату розгляду, зазначену в протоколі, фактично змінили, але про перенесення його належним чином не поінформували.

Який закон регулює порядок звернення на ВЛК для мобілізованих та тих, в кого є відстрочка

Апеляційний суд, оцінюючи правомірність дій ТЦК, звернувся до пункту 63 Порядку проведення призову під час мобілізації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №560. 

Зокрема у цьому пункті передбачено, що військовозобов'язаних, у яких строк дії відстрочки ще не завершився, на медичний огляд не направляють, окрім випадків, коли людина сама хоче пройти огляд або коли йдеться про укладення контракту.

З огляду на це колегія суддів вирішила, що чинна відстрочка, а також ситуація, коли відстрочку оформлюють, зокрема через бронювання, виключає направлення на ВЛК. При цьому суд зауважив, що посадові особи ТЦК не перевірили та не врахували обставини щодо відстрочки, хоча саме вони визначали, чи могли вони взагалі вимагати від позивача проходження медогляду.

Також Апеляційний суд зазначив, що в протоколі була вказана одна дата розгляду справи, однак фактично її перенесли на інший день. Водночас ТЦК не надав доказів, що позивача повідомили належним чином про зміну дати належним способом.

За підсумками перегляду рішення суду першої інстанції скасували, постанову ТЦК про штраф у 25 500 грн також, а провадження у справі про адміністративне правопорушення закрили за відсутністю події і складу правопорушення.  Крім того, з ТЦК стягнули на користь позивача 1514 грн судового збору. 

Нагадаємо, юристи пояснили, чи має курсант повертати гроші за навчання, якщо його відрахували.

Також читайте, чому на Івано-Франківщині суд наказав скасувати штраф чоловіка, якого покарали за неявку по повістці. 

суд мобілізація відстрочка ВЛК ТЦК та СП
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації