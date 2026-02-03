Направлення на ВЛК при відстрочці — позиція апеляційного адмінсуду

Суддівський молоток. Фото: Freepik

Другий апеляційний адміністративний суд скасував штраф територіального центру комплектування у 25 500 грн, який наклали на заброньованого військовозобов'язаного за нібито відмову проходити військово-лікарську комісію. Суд зазначив, що за чинної відстрочки або під час її оформлення, зокрема в межах бронювання, направлення на ВЛК є неправомірним, а також звернув увагу на порушення процедури розгляду адмінсправи з боку ТЦК.

Чому суд наказав скасувати штраф ТЦК за неявку на ВЛК

Спір розглядали у справі №643/12121/25. Позивач просив скасувати рішення ТЦК про притягнення його до адміністративної відповідальності за ч. 3 ст. 210-1 КУпАП.

Штраф в ТЦК обґрунтовували тим, що у квітні 2025 року, під час воєнного стану, чоловік не прибув для проходження ВЛК за повісткою, і це розцінили як порушення правил мобілізації. Суд першої інстанції підтримав таку позицію та відмовив у задоволенні позову.

Оскаржуючи це рішення, військовозобов'язаний заявив, що на дату виклику мав чинну відстрочку від мобілізації у формі бронювання. Як підтвердження він послався на дані електронного військово-облікового документа в "Резерв+".

Окремо позивач наголосив на порушеннях під час розгляду адмінсправи: дату розгляду, зазначену в протоколі, фактично змінили, але про перенесення його належним чином не поінформували.

Який закон регулює порядок звернення на ВЛК для мобілізованих та тих, в кого є відстрочка

Апеляційний суд, оцінюючи правомірність дій ТЦК, звернувся до пункту 63 Порядку проведення призову під час мобілізації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №560.

Зокрема у цьому пункті передбачено, що військовозобов'язаних, у яких строк дії відстрочки ще не завершився, на медичний огляд не направляють, окрім випадків, коли людина сама хоче пройти огляд або коли йдеться про укладення контракту.

З огляду на це колегія суддів вирішила, що чинна відстрочка, а також ситуація, коли відстрочку оформлюють, зокрема через бронювання, виключає направлення на ВЛК. При цьому суд зауважив, що посадові особи ТЦК не перевірили та не врахували обставини щодо відстрочки, хоча саме вони визначали, чи могли вони взагалі вимагати від позивача проходження медогляду.

Також Апеляційний суд зазначив, що в протоколі була вказана одна дата розгляду справи, однак фактично її перенесли на інший день. Водночас ТЦК не надав доказів, що позивача повідомили належним чином про зміну дати належним способом.

За підсумками перегляду рішення суду першої інстанції скасували, постанову ТЦК про штраф у 25 500 грн також, а провадження у справі про адміністративне правопорушення закрили за відсутністю події і складу правопорушення. Крім того, з ТЦК стягнули на користь позивача 1514 грн судового збору.

