Україна
Головна Військова економіка Курсант після відрахування — чи винен він гроші державі

Курсант після відрахування — чи винен він гроші державі

Ua ru
Дата публікації: 2 лютого 2026 05:51
Відрахування курсанта із військового вишу - чи має він виплатити відшкодування
Курсанти військової академії. Фото: Facebook "Військова академія м. Одеса"

Якщо курсанта військового навчального закладу відрахували через його власне бажання чи невиконання освітньої програми, він мусить відшкодувати державі усі витрати. Юристи пояснили, чи цей процес є добровільним.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

Читайте також:

Борг відрахованого курсанта перед державою

До юристів звернувся громадянин, який навчався у військовому навчальному закладі і був відрахований за власним бажанням, відмовившись продовжувати навчання.

Чоловік поцікавився, чи має він якісь борги перед державою.

Адвокат Юрій Айвазян пояснив, що просто так відрахуватися з військового вишу неможливо.

"Курсанти в разі дострокового розірвання контракту через небажання продовжувати навчання або через недисциплінованість, систематичне невиконання умов контракту військовослужбовцем, невиконання освітньої програми (індивідуального навчального плану — за його наявності) відшкодовують Міністерству оборони України та іншим центральним органам виконавчої влади, яким підпорядковані ці заклади освіти, витрати, пов’язані з їх утриманням у навчальному закладі", — наголосив юрист.

Добровільне і примусове відшкодування

Відмовитися від відшкодування колишній курсант не зможе, наголосив Айвазян.

"У разі відмови від добровільного відшкодування витрат таке відшкодування здійснюється в судовому порядку", — підкреслив адвокат.

У такому випадку гроші з відрахованого курсанта будуть відшкодовані за допомогою виконавчої служби.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи мобілізують курсанта, відрахованого з військового вишу.

Додамо, ми повідомляли про те, чи є різниця між СЗЧ з армії та військового вищого навчального закладу.

суд вузи гроші борги курсанти
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
