Відрахування курсанта із військового вишу - чи має він виплатити відшкодування

Якщо курсанта військового навчального закладу відрахували через його власне бажання чи невиконання освітньої програми, він мусить відшкодувати державі усі витрати. Юристи пояснили, чи цей процес є добровільним.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

Борг відрахованого курсанта перед державою

До юристів звернувся громадянин, який навчався у військовому навчальному закладі і був відрахований за власним бажанням, відмовившись продовжувати навчання.

Чоловік поцікавився, чи має він якісь борги перед державою.

Адвокат Юрій Айвазян пояснив, що просто так відрахуватися з військового вишу неможливо.

"Курсанти в разі дострокового розірвання контракту через небажання продовжувати навчання або через недисциплінованість, систематичне невиконання умов контракту військовослужбовцем, невиконання освітньої програми (індивідуального навчального плану — за його наявності) відшкодовують Міністерству оборони України та іншим центральним органам виконавчої влади, яким підпорядковані ці заклади освіти, витрати, пов’язані з їх утриманням у навчальному закладі", — наголосив юрист.

Добровільне і примусове відшкодування

Відмовитися від відшкодування колишній курсант не зможе, наголосив Айвазян.

"У разі відмови від добровільного відшкодування витрат таке відшкодування здійснюється в судовому порядку", — підкреслив адвокат.

У такому випадку гроші з відрахованого курсанта будуть відшкодовані за допомогою виконавчої служби.

