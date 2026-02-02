Отчисление курсанта из военного вуза - должен ли он выплатить возмещение

Курсанты военной академии. Фото: Facebook "Військова академія м. Одеса"

Если курсанта военного учебного заведения отчислили из-за его собственного желания или невыполнения образовательной программы, он должен возместить государству все расходы. Юристы объяснили, является ли этот процесс добровольным.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

Долг отчисленного курсанта перед государством

К юристам обратился гражданин, который учился в военном учебном заведении и был отчислен по собственному желанию, отказавшись продолжать обучение.

Мужчина поинтересовался, имеет ли он какие-то долги перед государством.

Адвокат Юрий Айвазян объяснил, что просто так отчислиться из военного вуза невозможно.

"Курсанты в случае досрочного расторжения контракта из-за нежелания продолжать обучение или из-за недисциплинированности, систематического невыполнения условий контракта военнослужащим, невыполнения образовательной программы (индивидуального учебного плана — при его наличии) возмещают Министерству обороны Украины и другим центральным органам исполнительной власти, которым подчинены эти учебные заведения, расходы, связанные с их содержанием в учебном заведении", — подчеркнул юрист.

Добровольное и принудительное возмещение

Отказаться от возмещения бывший курсант не сможет, подчеркнул Айвазян.

"В случае отказа от добровольного возмещения расходов такое возмещение осуществляется в судебном порядке", — подчеркнул адвокат.

В таком случае деньги с отчисленного курсанта будут возмещены с помощью исполнительной службы.

