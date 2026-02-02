ТЦК оштрафував чоловіка за неявку за повісткою — рішення суду

Вручення повістки. Фото ілюстративне: porady.org

В Івано-Франківській області ТЦК та СП оштрафував чоловіка за неявку за повісткою. Суд визнав покарання протиправним і скасував його.

Про це йдеться в рішенні, яке Коломийський міськрайонний суд Івано-Франківської області ухвалив 26 січня.

Реклама

Читайте також:

Деталі справи

Згідно із судовими матеріалами, 14 листопада минулого року начальник ТЦК та СП визнав позивача винним у неявці до військкомату в дату, яку нібито зазначили в повістці. Сам чоловік заявив, що взагалі не знав про повістку, ще в червні 2024 року уточнив персональні та військово-облікові дані, має відстрочку та заєстрований у застосунку "Резерв+". На його думку, підстав для повторного виклику до ТЦК та СП не було.

Представник військкомату у відзиві на позов зазначив, що фігуранта викликали для уточнення військово-облікових даних, повістку відправляли через П'ядичівську сільську раду. За викликом громадянин не з'явився, тому військкомат звернувся до поліції із проханням, щоб порушника доставили до територіального центру примусово. 14 листопада чоловік прийшов до ТЦК сам — відносно нього склали протокол і винесли постанову про штраф у розмірі 17 тисяч гривень.

Рішення суду

Суддя дійшов висновку, що докази відправлення повістки та її вручення немає, адже до матеріалів справи цей документ не долучили. Позивач ще до жовтня минулого року уточнив військово-облікові дані — підстав для повторного виклику не було. Постанову про накладення штрафу скасували. Крім того, із ТЦК та СП на користь позивача стягнуть судовий збір: понад 600 гривень.

Упродовж десяти днів від дня проголошення судове рішення можна оскаржити. У такому разі справу розгляне Восьмий апеляційний адміністративний суд.

Нагадаємо, семеро жителів Львівщини привласнили понад 5,3 мільйона гривень військових виплат. Їм загрожує до 12 років в'язниці.

Також ми повідомляли, що жителя Полтавщини засудили до року іспитового строку за ухилення від мобілізації. Наявність бронювання не допомогла чоловіку уникнути кримінальної відповідальності за ігнорування повістки.