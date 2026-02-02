ТЦК оштрафовал мужчину за неявку по повестке — решение суда

Вручение повестки. Фото иллюстративное: porady.org

В Ивано-Франковской области ТЦК и СП оштрафовал мужчину за неявку по повестке. Суд признал наказание противоправным и отменил его.

Об этом говорится в решении, которое Коломыйский горрайонный суд Ивано-Франковской области принял 26 января.

Детали дела

Согласно судебным материалам, 14 ноября прошлого года начальник ТЦК и СП признал истца виновным в неявке в военкомат в дату, которую якобы указали в повестке. Сам мужчина заявил, что вообще не знал о повестке, еще в июне 2024 года уточнил персональные и военно-учетные данные, имеет отсрочку и зарегистрирован в приложении "Резерв+". По его мнению, оснований для повторного вызова в ТЦК и СП не было.

Представитель военкомата в отзыве на иск отметил, что фигуранта вызвали для уточнения военно-учетных данных, повестку отправляли через Пьядичевский сельский совет. По вызову гражданин не явился, поэтому военкомат обратился в полицию с просьбой, чтобы нарушителя доставили в территориальный центр принудительно. 14 ноября мужчина пришел в ТЦК сам — в отношении него составили протокол и вынесли постановление о штрафе в размере 17 тысяч гривен.

Решение суда

Судья пришел к выводу, что доказательства отправки повестки и ее вручения нет, ведь к материалам дела этот документ не приобщили. Истец еще до октября прошлого года уточнил военно-учетные данные — оснований для повторного вызова не было. Постановление о наложении штрафа отменили. Кроме того, с ТЦК и СП в пользу истца взыщут судебный сбор: более 600 гривен.

В течение десяти дней со дня провозглашения судебное решение можно обжаловать. В таком случае дело рассмотрит Восьмой апелляционный административный суд.

