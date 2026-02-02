Видео
Мужчину оштрафовали за неявку по повестке — что решил суд

Мужчину оштрафовали за неявку по повестке — что решил суд

Ua ru
Дата публикации 2 февраля 2026 03:32
ТЦК оштрафовал мужчину за неявку по повестке — решение суда
Вручение повестки. Фото иллюстративное: porady.org

В Ивано-Франковской области ТЦК и СП оштрафовал мужчину за неявку по повестке. Суд признал наказание противоправным и отменил его.

Об этом говорится в решении, которое Коломыйский горрайонный суд Ивано-Франковской области принял 26 января.

Читайте также:

Детали дела

Согласно судебным материалам, 14 ноября прошлого года начальник ТЦК и СП признал истца виновным в неявке в военкомат в дату, которую якобы указали в повестке. Сам мужчина заявил, что вообще не знал о повестке, еще в июне 2024 года уточнил персональные и военно-учетные данные, имеет отсрочку и зарегистрирован в приложении "Резерв+". По его мнению, оснований для повторного вызова в ТЦК и СП не было.

Представитель военкомата в отзыве на иск отметил, что фигуранта вызвали для уточнения военно-учетных данных, повестку отправляли через Пьядичевский сельский совет. По вызову гражданин не явился, поэтому военкомат обратился в полицию с просьбой, чтобы нарушителя доставили в территориальный центр принудительно. 14 ноября мужчина пришел в ТЦК сам — в отношении него составили протокол и вынесли постановление о штрафе в размере 17 тысяч гривен.

Решение суда

Судья пришел к выводу, что доказательства отправки повестки и ее вручения нет, ведь к материалам дела этот документ не приобщили. Истец еще до октября прошлого года уточнил военно-учетные данные — оснований для повторного вызова не было. Постановление о наложении штрафа отменили. Кроме того, с ТЦК и СП в пользу истца взыщут судебный сбор: более 600 гривен.

В течение десяти дней со дня провозглашения судебное решение можно обжаловать. В таком случае дело рассмотрит Восьмой апелляционный административный суд.

Напомним, семеро жителей Львовщины присвоили более 5,3 миллиона гривен военных выплат. Им грозит до 12 лет тюрьмы.

Также мы сообщали, что жителя Полтавщины приговорили к году испытательного срока за уклонение от мобилизации. Наличие бронирования не помогло мужчине избежать уголовной ответственности за игнорирование повестки.

Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
