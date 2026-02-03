Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная ТЦК Суд отменил штраф ТЦК за отказ от ВЛК при бронировании

Суд отменил штраф ТЦК за отказ от ВЛК при бронировании

Ua ru
Дата публикации 3 февраля 2026 10:02
Направление на ВВК при отсрочке — позиция апелляционного админсуда
Судейский молоток. Фото: Freepik

Второй апелляционный административный суд отменил штраф территориального центра комплектования в 25 500 грн, который наложили на забронированного военнообязанного за якобы отказ проходить военно-врачебную комиссию. Суд отметил, что при действующей отсрочке или при ее оформлении, в частности в рамках бронирования, направление на ВВК является неправомерным, а также обратил внимание на нарушение процедуры рассмотрения админдела со стороны ТЦК.

Об этом сообщает Судебно-юридическая газета.

Реклама
Читайте также:

Почему суд приказал отменить штраф ТЦК за неявку на ВВК

Спор рассматривали по делу №643/12121/25. Истец просил отменить решение ТЦК о привлечении его к административной ответственности по ч. 3 ст. 210-1 КУоАП.

Штраф в ТЦК обосновывали тем, что в апреле 2025 года, во время военного положения, мужчина не прибыл для прохождения ВВК по повестке, и это расценили как нарушение правил мобилизации. Суд первой инстанции поддержал такую позицию и отказал в удовлетворении иска.

Обжалуя это решение, военнообязанный заявил, что на дату вызова имел действующую отсрочку от мобилизации в форме бронирования. В качестве подтверждения он сослался на данные электронного военно-учетного документа в "Резерв+".

Отдельно истец отметил нарушения при рассмотрении админдела: дату рассмотрения, указанную в протоколе, фактически изменили, но о переносе его должным образом не проинформировали.

Какой закон регулирует порядок обращения на ВВК для мобилизованных и тех, у кого есть отсрочка

Апелляционный суд, оценивая правомерность действий ТЦК, обратился к пункту 63 Порядка проведения призыва по мобилизации, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины №560.

В частности, в этом пункте предусмотрено, что военнообязанных, у которых срок действия отсрочки еще не завершился, на медицинский осмотр не направляют, кроме случаев, когда человек сам хочет пройти осмотр или когда речь идет о заключении контракта.

Учитывая это, коллегия судей решила, что действующая отсрочка, а также ситуация, когда отсрочку оформляют, в частности из-за бронирования, исключает направление на ВВК. При этом суд отметил, что должностные лица ТЦК не проверили и не учли обстоятельства относительно отсрочки, хотя именно они определяли, могли ли они вообще требовать от истца прохождения медосмотра.

Также Апелляционный суд отметил, что в протоколе была указана одна дата рассмотрения дела, однако фактически ее перенесли на другой день. В то же время ТЦК не предоставил доказательств, что истца уведомили надлежащим образом об изменении даты надлежащим способом.

По итогам пересмотра решение суда первой инстанции отменили, постановление ТЦК о штрафе в 25 500 грн также, а производство по делу об административном правонарушении закрыли за отсутствием события и состава правонарушения. Кроме того, с ТЦК взыскали в пользу истца 1514 грн судебного сбора.

Напомним, юристы объяснили, должен ли курсант возвращать деньги за обучение, если его отчислили.

Также читайте, почему на Ивано-Франковщине суд приказал отменить штраф мужчины, которого наказали за неявку по повестке.

суд мобилизация отсрочка ВВК ТЦК и СП
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации