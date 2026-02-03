Направление на ВВК при отсрочке — позиция апелляционного админсуда

Судейский молоток. Фото: Freepik

Второй апелляционный административный суд отменил штраф территориального центра комплектования в 25 500 грн, который наложили на забронированного военнообязанного за якобы отказ проходить военно-врачебную комиссию. Суд отметил, что при действующей отсрочке или при ее оформлении, в частности в рамках бронирования, направление на ВВК является неправомерным, а также обратил внимание на нарушение процедуры рассмотрения админдела со стороны ТЦК.

Об этом сообщает Судебно-юридическая газета.

Почему суд приказал отменить штраф ТЦК за неявку на ВВК

Спор рассматривали по делу №643/12121/25. Истец просил отменить решение ТЦК о привлечении его к административной ответственности по ч. 3 ст. 210-1 КУоАП.

Штраф в ТЦК обосновывали тем, что в апреле 2025 года, во время военного положения, мужчина не прибыл для прохождения ВВК по повестке, и это расценили как нарушение правил мобилизации. Суд первой инстанции поддержал такую позицию и отказал в удовлетворении иска.

Обжалуя это решение, военнообязанный заявил, что на дату вызова имел действующую отсрочку от мобилизации в форме бронирования. В качестве подтверждения он сослался на данные электронного военно-учетного документа в "Резерв+".

Отдельно истец отметил нарушения при рассмотрении админдела: дату рассмотрения, указанную в протоколе, фактически изменили, но о переносе его должным образом не проинформировали.

Какой закон регулирует порядок обращения на ВВК для мобилизованных и тех, у кого есть отсрочка

Апелляционный суд, оценивая правомерность действий ТЦК, обратился к пункту 63 Порядка проведения призыва по мобилизации, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины №560.

В частности, в этом пункте предусмотрено, что военнообязанных, у которых срок действия отсрочки еще не завершился, на медицинский осмотр не направляют, кроме случаев, когда человек сам хочет пройти осмотр или когда речь идет о заключении контракта.

Учитывая это, коллегия судей решила, что действующая отсрочка, а также ситуация, когда отсрочку оформляют, в частности из-за бронирования, исключает направление на ВВК. При этом суд отметил, что должностные лица ТЦК не проверили и не учли обстоятельства относительно отсрочки, хотя именно они определяли, могли ли они вообще требовать от истца прохождения медосмотра.

Также Апелляционный суд отметил, что в протоколе была указана одна дата рассмотрения дела, однако фактически ее перенесли на другой день. В то же время ТЦК не предоставил доказательств, что истца уведомили надлежащим образом об изменении даты надлежащим способом.

По итогам пересмотра решение суда первой инстанции отменили, постановление ТЦК о штрафе в 25 500 грн также, а производство по делу об административном правонарушении закрыли за отсутствием события и состава правонарушения. Кроме того, с ТЦК взыскали в пользу истца 1514 грн судебного сбора.

