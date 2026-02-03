Видео
Главная ТЦК Унижал военнообязанных — офицеру ТЦК грозит тюрьма

Унижал военнообязанных — офицеру ТЦК грозит тюрьма

Ua ru
Дата публикации 3 февраля 2026 13:15
Офицер ТЦК на Киевщине унижал военнообязанных — ГБР объявило подозрение
Объявление подозрения офицеру ТЦК. Фото: ГБР

Работники Государственного бюро расследований задержали и сообщили о подозрении начальнику группы обеспечения мероприятий гражданско-военного сотрудничества одного из районных ТЦК и СП Киевской области. По информации следствия, офицер унижал мобилизованных граждан, применял к ним физическое насилие и снимал свои действия на видео.

Об этом сообщили в ГБР.

Читайте также:

Офицеру ТЦК объявили о подозрении

Установлено, что чиновник неоднократно превышал служебные полномочия — бил военнообязанных ногами, после чего монтировал видеонарезки из своих так называемых "побед". В ГБР отмечают, что такие действия были системными и свидетельствуют о грубом пренебрежении к требованиям законодательства и базовым принципам военной службы.

Вместо выполнения определенных законом обязанностей офицер использовал служебное положение для запугивания и физического давления на граждан.

Ему сообщено о подозрении за превышение власти в условиях военного положения, повлекшее существенный вред. Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы.

Напомним, суд отменил штраф ТЦК на забронированного военнообязанного за отказ проходить ВВК.

А также суд вынес приговор мужчине за неявку в ТЦК по повестке.

Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
