Мобілізація на будівництві у Чернівцях: реакція ТЦК на заяву Мазурашу

Нардеп Георгій Мазурашу.

У Чернівецькому обласному ТЦК та СП відреагували на заяву нардепа Георгія Мазурашу про мобілізацію працівників на будівництві. Там запевняють, що діяли законно. А мобілізовані придатні до військової служби.

Про це повідомляє Новини.LIVE.

У ТЦК заявили, що діяли законно

"18 квітня 2026 року під час проведення заходів оповіщення у місті Чернівці військовослужбовцями центру комплектування спільно з представниками Національної поліції України було виявлено двох військовозобов’язаних, які порушили правила військового обліку", — розповіли в ТЦК.

Зазначається, що одного з цих чоловіків представники поліції доставили до об’єднаного обласного центру мобілізації. Там громадянин пройшов військово-лікарську комісію, був визнаний придатним до військової служби та направлений для її подальшого проходження.

Іншого військовозобов’язаного доставили до Чернівецького міського ТЦК та СП. Його теж визнали придатним до військової служби.

"Народному депутату України, який прибув до центру комплектування разом із військовозобов’язаним, було роз’яснено, що військовослужбовці діють виключно в межах чинного законодавства. Підстав для тверджень про вчинення військовослужбовцями ТЦК та СП протиправних дій щодо військовозобов’язаних не встановлено", — наголосили в ТЦК.

Як писали Новини.LIVE, Мазурашу заявив, що 50 працівників ТЦК оточили будівництво у той час, коли працівники перебували між третім і четвертим поверхами. Для зняття людей з висоти навіть викликали рятувальників ДСНС. За словами нардепа, частина працівників ТЦК були в балаклавах.

Також Новини.LIVE з посиланням на омбудсмана Дмитра Лубінця повідомляли, що під час здійснення мобілізаційних заходів працівники ТЦК та СП не мають маскуватися. Також вони мають пред'являти посвідчення. Уповноважений ВР з прав людини наголосив, що використання балаклав є неприпустим.