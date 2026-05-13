Мобилизация на строительстве в Черновцах: реакция ТЦК на заявление Мазурашу

Нардеп Георгий Мазурашу.

В Черновицком областном ТЦК и СП отреагировали на заявление нардепа Георгия Мазурашу о мобилизации работников на строительстве. Там уверяют, что действовали законно. А мобилизованные пригодны к военной службе.

"18 апреля 2026 года во время проведения мероприятий оповещения в городе Черновцы военнослужащими центра комплектования совместно с представителями Национальной полиции Украины было выявлено двух военнообязанных, которые нарушили правила воинского учета", — рассказали в ТЦК.

Отмечается, что одного из этих мужчин представители полиции доставили в объединенный областной центр мобилизации. Там гражданин прошел военно-врачебную комиссию, был признан годным к военной службе и направлен для ее дальнейшего прохождения.

Другого военнообязанного доставили в Черновицкий городской ТЦК и СП. Его тоже признали годным к военной службе.

"Народному депутату Украины, который прибыл в центр комплектования вместе с военнообязанным, было разъяснено, что военнослужащие действуют исключительно в рамках действующего законодательства. Оснований для утверждений о совершении военнослужащими ТЦК и СП противоправных действий в отношении военнообязанных не установлено", — отметили в ТЦК.

Как писали Новини.LIVE, Мазурашу заявил, что 50 работников ТЦК окружили строительство в то время, когда работники находились между третьим и четвертым этажами. Для снятия людей с высоты даже вызвали спасателей ГСЧС. По словам нардепа, часть работников ТЦК были в балаклавах.

Также Новини.LIVE со ссылкой на омбудсмена Дмитрия Лубинца сообщали, что при осуществлении мобилизационных мероприятий работники ТЦК и СП не должны маскироваться. Также они должны предъявлять удостоверение. Уполномоченный ВР по правам человека отметил, что использование балаклав недопустимо.