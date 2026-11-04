Чоловік на огляді у лікаря. Ілюстративне фото

Медичний огляд залишається важливою складовою військового обліку та визначення придатності громадян до служби в Україні. За підсумками обстеження військово-лікарська комісія встановлює, чи дозволяє стан здоров’я людині виконувати військові обов’язки. При цьому висновок лікарів не означає, що громадянина автоматично мобілізують.

Наприкінці 2026 року процедура передбачатиме електронні направлення та оформлення результатів у цифровому форматі, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Кого направляють на військово-лікарську комісію

Основні правила проходження ВЛК визначаються наказом Міноборони № 402 та постановою Кабінету міністрів № 560. Пройти медичний огляд можуть військовозобов’язані та резервісти, а також військовослужбовці, яким необхідно визначити придатність після захворювання або поранення. Направлення оформляється через ТЦК, а в передбачених випадках його можна отримати в електронному вигляді через "Резерв+".

Громадяни з чинним відстроченням або бронюванням у загальному порядку звільнені від обов’язкового проходження ВЛК, однак законодавство передбачає окремі винятки. Перед відвідуванням комісії важливо перевірити направлення та підготувати медичні документи.

Як проходить медичний огляд

Під час огляду людина проходить обстеження у профільних лікарів. До стандартного переліку входять терапевт, хірург, невролог, психіатр, офтальмолог, отоларинголог, стоматолог і дерматолог. За необхідності призначаються додаткові консультації та дослідження. Комісія може запросити результати аналізів, інструментальної діагностики та висновки профільних фахівців. Для підготовки до огляду варто зібрати:

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виписки з медичної картки та висновки лікуючих лікарів;

результати аналізів та обстежень;

документи про хронічні захворювання та перенесені операції;

актуальні довідки, що підтверджують порушення функцій організму.

Скільки триває ВЛК і які висновки виносять

Якщо додаткові обстеження не потрібні, медичний огляд має тривати до шести днів. У разі необхідності консультацій та додаткових досліджень термін може збільшитися до 14 днів.

За результатами комісії особу можуть визнати придатною до військової служби, придатною до служби в підрозділах забезпечення та інших визначених структурах, тимчасово непридатною з подальшим повторним оглядом або непридатною до військової служби. Під час воєнного стану висновок про придатність військовозобов’язаного діє один рік.

Як дізнатися результат та оскаржити рішення

З 1 квітня 2025 року постанови ВЛК оформлюються переважно в електронному вигляді, а відомості про результати огляду передаються до реєстру "Оберіг" і відображаються в додатку "Резерв+". Якщо громадянин вважає висновок необґрунтованим, він має право звернутися зі скаргою до вищої ВЛК або подати адміністративний позов до суду.

Для позасудового оскарження передбачено строк у 30 днів. При цьому суд перевіряє законність процедури та дій комісії, але не замінює лікарів під час оцінки стану здоров’я.

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