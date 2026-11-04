Мужчина на осмотре у врача. Фото иллюстративное

Медицинское освидетельствование остается важной частью воинского учета и определения пригодности граждан к службе в Украине. По итогам обследования военно-врачебная комиссия устанавливает, позволяет ли состояние здоровья человеку выполнять воинские обязанности. При этом заключение врачей не означает, что гражданина автоматически мобилизуют.

В конце 2026 года процедура предусматривает электронные направления и оформление результатов в цифровом формате, сообщает портал Новини.LIVE.

Реклама

Кого направляют на военно-врачебную комиссию

Основные правила прохождения ВВК определяются приказом Минобороны №402 и постановлением Кабинета министров №560. Пройти медицинское освидетельствование могут военнообязанные и резервисты, а также военнослужащие, которым необходимо определить пригодность после заболевания или ранения. Направление оформляется через ТЦК, а в предусмотренных случаях его можно получить в электронном виде через "Резерв+".

Граждане с действующей отсрочкой или бронированием в общем порядке освобождены от обязательного прохождения ВВК, однако законодательство предусматривает отдельные исключения. Перед посещением комиссии важно проверить направление и подготовить медицинские документы.

Как проходит медицинский осмотр

В ходе освидетельствования человек проходит обследование у профильных врачей. В стандартный перечень входят терапевт, хирург, невролог, психиатр, офтальмолог, отоларинголог, стоматолог и дерматолог. При необходимости назначаются дополнительные консультации и исследования. Комиссия может запросить результаты анализов, инструментальной диагностики и заключения профильных специалистов. Для подготовки к осмотру стоит собрать:

Читайте также:

выписки из медицинской карты и заключения лечащих врачей;

результаты анализов и обследований;

документы о хронических заболеваниях и перенесенных операциях;

актуальные справки, подтверждающие нарушения функций организма.

Сколько длится ВВК и какие заключения выносят

Если дополнительные обследования не нужны, медицинское освидетельствование должно занимать до шести дней. При необходимости консультаций и дополнительных исследований срок может увеличиться до 14 дней.

По результатам комиссии человека могут признать годным к военной службе, годным к службе в подразделениях обеспечения и других определенных структурах, временно непригодным с последующим повторным осмотром либо непригодным к военной службе. Во время военного положения заключение о пригодности военнообязанного действует один год.

Как узнать результат и оспорить решение

С 1 апреля 2025 года постановления ВВК оформляются преимущественно в электронном виде, а сведения о результатах освидетельствования передаются в реестр "Оберіг" и отображаются в приложении "Резерв+". Если гражданин считает заключение необоснованным, он вправе обратиться с жалобой в вышестоящую ВВК или подать административный иск в суд.

Для внесудебного обжалования предусмотрен срок в 30 дней. При этом суд проверяет законность процедуры и действий комиссии, но не подменяет врачей при оценке состояния здоровья.

Напомним, портал Новини.LIVE писал о том, какие предприятия в Украине могут лишиться статуса критических после изменений в квотах на бронирование.

Также Новини.LIVE сообщали, что сколько в Украине числится военных пенсионеров из силовых структур, и при каких обстоятельствах они могут присоединиться к армии.