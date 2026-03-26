Головна ТЦК Курс про нацспротив: студентів більше не викликатимуть до ТЦК та СП

Курс про нацспротив: студентів більше не викликатимуть до ТЦК та СП

Дата публікації: 26 березня 2026 07:30
Загальновійськове навчання в Київському Центрі підготовки до нацспротиву. Фото ілюстративне: Любов Голуб’ятнікова/КМВА

У закладах фахової передвищої освіти та вишах викладатимуть дисципліну "Основи національного спротиву". Студентів, які вивчатимуть зазначений курс, до ТЦК та СП не викликатимуть. Відповідний закон ухвалили парламентарі.

Про це 25 березня повідомили в Міністерстві освіти та науки України, передає Новини.LIVE.

Курс національного спротиву 

Депутати Верховної Ради ухвалили Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо окремих питань підготовки до національного спротиву". 

"З ухваленням цього закону запроваджуємо в університетах і фахових коледжах дисципліну "Основи національного спротиву"Наступний крок — разом із Міноборони розробити типову освітню програму та навчально-методичні матеріали", — зазначив міністр освіти та науки України Оксен Лісовий.

В освітньому відомстві зазначили, що під час вивчення курсу студентам не треба:

Читайте також:
  • складати військову присягу;
  • проходити медичний огляд;
  • прибувати до ТЦК та СП;
  • перебувати на полігонах Сил оборони;
  • здобувати військово-облікову спеціальність;
  • набувати статусу військовозобов'язаних.

Для людей з особливими освітніми потребами та студентів, які не можуть користуватися зброєю, бо це суперечить їхнім релігійним переконанням, курс викладатимуть за іншою методикою.

"Студенти мають отримувати корисну підготовку, яка допоможе в житті. Йдеться про навички, потрібні молоді вже зараз: діяти зібрано, розуміти базові алгоритми безпеки та збереження життя, уміти надати домедичну допомогу", — наголосив заступник міністра освіти та науки України Микола Трофименко.

Завдяки новій дисципліні заклади вищої освіти перейдуть від базової загальновійськової підготовки до ширшої системи підготовки до національного спротиву. 

Раніше базова військова підготовка була окремою навчальною дисципліною. Вона складалася з десяти кредитів Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи: трьох — із теоретичної частини та сімох — із практичної підготовки на базі військових закладів і полігонів. Теоретичний компонент студентам викладали на другому році навчання.

Станом на березень поточного року теоретичний компонент базової військової підготовки вивчає понад 71 тисяча студентів вишів. Зокрема, до підготовки добровільно долучилися три тисячі студенток. Ще 47 тисяч студентів у 230 вишах уже завершили теоретичну підготовку. У решті закладів дисципліну завершать викладати до кінця травня поточного року.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на портал "Юристи.UA" повідомляв, що розшук від ТЦК та СП не є безстроковим. За три місяці після порушення справу можна закрити. А вже за рік розшук автоматично знімуть.

Також Новини.LIVE з посиланням на портал "Юристи.UA" писав, що військовозобов'язані мають право вступити на аспірантуру. У такому разі вони отримають відстрочку. Не є винятком навіть ті, хто перебуває в розшуку.

студенти ТЦК та СП курс
Любомир Кучер - редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
