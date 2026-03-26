Курс о нацсопротивлении: студентов больше не будут вызывать в ТЦК и СП

Общевойсковое обучение в Киевском Центре подготовки к нацсопротивлению.

В учреждениях профессионального предвысшего образования и вузах будут преподавать дисциплину "Основы национального сопротивления". Студентов, изучающих указанный курс, в ТЦК и СП вызывать не будут. Соответствующий закон приняли парламентарии.

Об этом 25 марта сообщили в Министерстве образования и науки Украины, передает Новини.LIVE.

Курс национального сопротивления

Депутаты Верховной Рады приняли Закон Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно отдельных вопросов подготовки к национальному сопротивлению".

"С принятием этого закона вводим в университетах и профессиональных колледжах дисциплину "Основы национального сопротивления". Следующий шаг — вместе с Минобороны разработать типичную образовательную программу и учебно-методические материалы", — отметил министр образования и науки Украины Оксен Лисовой.

В образовательном ведомстве отметили, что во время изучения курса студентам не надо:

принимать военную присягу;

проходить медицинский осмотр;

прибывать в ТЦК и СП;

находиться на полигонах Сил обороны;

получать военно-учетную специальность;

приобретать статус военнообязанных.

Для людей с особыми образовательными потребностями и студентов, которые не могут пользоваться оружием, потому что это противоречит их религиозным убеждениям, курс будут преподавать по другой методике.

"Студенты должны получать полезную подготовку, которая поможет в жизни. Речь идет о навыках, необходимых молодежи уже сейчас: действовать собранно, понимать базовые алгоритмы безопасности и сохранения жизни, уметь оказать домедицинскую помощь", — подчеркнул заместитель министра образования и науки Украины Николай Трофименко.

Благодаря новой дисциплине высшие учебные заведения перейдут от базовой общевойсковой подготовки к более широкой системе подготовки к национальному сопротивлению.

Ранее базовая военная подготовка была отдельной учебной дисциплиной. Она состояла из десяти кредитов Европейской кредитной трансферно-накопительной системы: трех — из теоретической части и семи — из практической подготовки на базе военных заведений и полигонов. Теоретический компонент студентам преподавали на втором году обучения.

По состоянию на март текущего года теоретический компонент базовой военной подготовки изучает более 71 тысячи студентов вузов. В частности, к подготовке добровольно присоединились три тысячи студенток. Еще 47 тысяч студентов в 230 вузах уже завершили теоретическую подготовку. В остальных заведениях дисциплину завершат преподавать до конца мая текущего года.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на портал "Юристы.UA" сообщал, что розыск от ТЦК и СП не является бессрочным. Через три месяца после нарушения дело можно закрыть. А уже через год розыск автоматически снимут.

Также Новини.LIVE со ссылкой на портал "Юристы.UA" писал, что военнообязанные имеют право поступить на аспирантуру. В таком случае они получат отсрочку. Не являются исключением даже те, кто находится в розыске.