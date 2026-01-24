Мобилизация студентов - студенты в академотпуске, имеют ли отсрочку

Украинские студенты. Фото: Facebook КНУ им. Шевченко

Студенты, имеющие право на отсрочку от мобилизации, могут по тем или иным причинам оформить академический отпуск в обучении. Юристы объяснили, что в этот момент будет с отсрочкой, сможет ли ТЦК мобилизовать такого студента.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Андрей Карпенко.

Что такое академический отпуск

Студенты украинских вузов имеют право на отсрочку на время обучения.

К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, сохранится ли за ним отсрочка во время академического отпуска — или территориальный центр комплектования сможет его мобилизовать.

"Академический отпуск является прерыванием образования, которое предусматривает приостановление прав и обязанностей соискателя образования, выполнение им индивидуального учебного плана", — отметил в ответе гражданину адвокат Андрей Карпенко.

Информация о факте предоставления академического отпуска, добавил юрист, также вносится в ЕГЭБО.

Карпенко объяснил, какое отношение к воинскому учету имеет академотпуск.

Академотпуск и мобилизация

"Сам статус соискателя образования академический отпуск не отменяет, но есть разъяснения МОН и позиция ТЦК и СП такова, что соискатель образования за этот период теряет право на отсрочку", — подчеркнул адвокат.

Впрочем, у студента могут в этот момент оказаться другие основания для отсрочки.

Так, Андрей Карпенко отметил, что студент или аспирант в связи с тяжелой болезнью, которая требует длительного лечения, может уйти в академический отпуск.

"В это время он формально может потерять основание для отсрочки именно как студент, но он будет иметь основание для отсрочки по заключению ВВК", — заверил юрист.

