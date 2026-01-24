Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная ТЦК Имеет ли право ТЦК мобилизовать студента в академотпуске

Имеет ли право ТЦК мобилизовать студента в академотпуске

Ua ru
Дата публикации 24 января 2026 06:30
Мобилизация студентов - студенты в академотпуске, имеют ли отсрочку
Украинские студенты. Фото: Facebook КНУ им. Шевченко

Студенты, имеющие право на отсрочку от мобилизации, могут по тем или иным причинам оформить академический отпуск в обучении. Юристы объяснили, что в этот момент будет с отсрочкой, сможет ли ТЦК мобилизовать такого студента.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Андрей Карпенко.

Реклама
Читайте также:

Что такое академический отпуск

Студенты украинских вузов имеют право на отсрочку на время обучения.

К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, сохранится ли за ним отсрочка во время академического отпуска — или территориальный центр комплектования сможет его мобилизовать.

"Академический отпуск является прерыванием образования, которое предусматривает приостановление прав и обязанностей соискателя образования, выполнение им индивидуального учебного плана", — отметил в ответе гражданину адвокат Андрей Карпенко.

Информация о факте предоставления академического отпуска, добавил юрист, также вносится в ЕГЭБО.

Карпенко объяснил, какое отношение к воинскому учету имеет академотпуск.

Академотпуск и мобилизация

"Сам статус соискателя образования академический отпуск не отменяет, но есть разъяснения МОН и позиция ТЦК и СП такова, что соискатель образования за этот период теряет право на отсрочку", — подчеркнул адвокат.

Впрочем, у студента могут в этот момент оказаться другие основания для отсрочки.

Так, Андрей Карпенко отметил, что студент или аспирант в связи с тяжелой болезнью, которая требует длительного лечения, может уйти в академический отпуск.

"В это время он формально может потерять основание для отсрочки именно как студент, но он будет иметь основание для отсрочки по заключению ВВК", — заверил юрист.

Напомним, мы ранее писали о том, кто из студентов потеряет право на отсрочку после изменений в законодательство.

Добавим, мы сообщали о том, могут ли студента мобилизовать во время каникул.

студенты учеба мобилизация отсрочка ТЦК и СП
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации