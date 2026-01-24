Відео
Україна
Головна ТЦК Чи має право ТЦК мобілізувати студента у академвідпустці

Чи має право ТЦК мобілізувати студента у академвідпустці

Ua ru
Дата публікації: 24 січня 2026 06:30
Мобілізація студентів - студенти у академвідпустці, чи мають відстрочку
Українські студенти. Фото: Facebook КНУ ім. Шевченка

Студенти, які мають право на відстрочку від мобілізації, можуть з тих чи інших причин оформити академічну відпустку у навчанні. Юристи пояснили, що в цей момент буде із відстрочкою, чи зможе ТЦК мобілізувати такого студента.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Андрій Карпенко.

Читайте також:

Що таке академічна відпустка

Студенти українських вишів мають право на відстрочку на час навчання.

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, чи збережеться за ним відстрочка під час академічної відпустки — чи територіальний центр комплектування зможе його мобілізувати.

"Академічна відпустка є перериванням освіти, яка передбачає призупинення прав та обов'язків здобувача освіти, виконання ним індивідуального навчального плану", — зазначив у відповіді громадянину адвокат Андрій Карпенко.

Інформація про факт надання академічної відпустки, додав юрист, також вноситься до ЄДЕБО.

Карпенко пояснив, яке відношення до військового обліку має академвідпустка.

Академвідпустка і мобілізація

"Сам статус здобувача освіти академічна відпустка не скасовує, але є роз'яснення МОН та позиція ТЦК та СП така, що здобувач освіти за цей період втрачає право на відстрочку", — підкреслив адвокат.

Втім, у студента можуть в цей момент виявитися інші підстави для відстрочки.

Так, Андрій Карпенко наголосив, що студент чи аспірант у зв’язку із тяжкою хворобою, яка потребує тривалого лікування, може піти в академічну відпустку.

"У цей час він формально може втратити підставу для відстрочки саме як студент, але він буде мати підставу для відстрочки за висновком ВЛК", — запевнив юрист.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, хто зі студентів втратить право на відстрочку після змін у законодавство.

Додамо, ми повідомляли про те, чи можуть студента мобілізувати під час канікул.

студенти навчання мобілізація відстрочка ТЦК та СП
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
