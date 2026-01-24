Мобілізація студентів - студенти у академвідпустці, чи мають відстрочку

Українські студенти. Фото: Facebook КНУ ім. Шевченка

Студенти, які мають право на відстрочку від мобілізації, можуть з тих чи інших причин оформити академічну відпустку у навчанні. Юристи пояснили, що в цей момент буде із відстрочкою, чи зможе ТЦК мобілізувати такого студента.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Андрій Карпенко.

Що таке академічна відпустка

Студенти українських вишів мають право на відстрочку на час навчання.

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, чи збережеться за ним відстрочка під час академічної відпустки — чи територіальний центр комплектування зможе його мобілізувати.

"Академічна відпустка є перериванням освіти, яка передбачає призупинення прав та обов'язків здобувача освіти, виконання ним індивідуального навчального плану", — зазначив у відповіді громадянину адвокат Андрій Карпенко.

Інформація про факт надання академічної відпустки, додав юрист, також вноситься до ЄДЕБО.

Карпенко пояснив, яке відношення до військового обліку має академвідпустка.

Академвідпустка і мобілізація

"Сам статус здобувача освіти академічна відпустка не скасовує, але є роз'яснення МОН та позиція ТЦК та СП така, що здобувач освіти за цей період втрачає право на відстрочку", — підкреслив адвокат.

Втім, у студента можуть в цей момент виявитися інші підстави для відстрочки.

Так, Андрій Карпенко наголосив, що студент чи аспірант у зв’язку із тяжкою хворобою, яка потребує тривалого лікування, може піти в академічну відпустку.

"У цей час він формально може втратити підставу для відстрочки саме як студент, але він буде мати підставу для відстрочки за висновком ВЛК", — запевнив юрист.

