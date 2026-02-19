Обучение в аспирантуре - влияет ли на поступление розыск ТЦК

Украинские студенты, розыск ТЦК. Коллаж: Новини.LIVE

В Украине военнообязанному гражданину разрешается получать отсрочку от мобилизации на время обучения, например, в аспирантуре. Юристи объяснили, может ли студент поступить в аспирантуру, если он через те или иные причины был объявлен в розыск ТЦК.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристы.UA".

Аспирантура для тех, кого разыскивает ТЦК — возможно ли это

Студенты, которые после получения высшего образования планируют продолжить обучение в аспирантуре, имеют право на отсрочку от мобилизации на весь период обучения на этом образовательном уровне.

Вместе с тем, часть военнообязанных граждан может быть объявлена территориальным центром комплектования в розыск. Это делается обычно тогда, когда гражданин не просто нарушил правила воинского учета, а и отказывается платить наложенный ТЦК штраф - то есть первое административное наказание за свое нарушение.

К юристам обратился гражданин, который оказался в обеих этих ситуациях одновременно.

Мужчина планирует поступить в аспирантуру для получения научной степени, но при этом ранее был объявлен в розыск.

Гражданин поинтересовался, может ли он стать аспирантом, или в вузе ему откажут на основании наличия розыска от ТЦК.

"Пребывание Вас в розыске не лишает Вас права на поступление в аспирантуру ВУЗа. Также, пребывание Вас в розыске не лишает Вас права на оформление через приложение Резерв + отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации, как соискателя, который учится на дневной форме аспирантуры ВУЗа", — заверил гражданина адвокат Евгений Олександрович.

Обжалование действий вуза и розыска ТЦК

Другой юрист, адвокат Юрий Айвазян, предположил, комментируя эту ситуацию, что в университете могут и отказать такому студенту, хотя это и не является правомерным.

"Хотя учебное заведение может и отказать, но наличие розыска по заявлению ТЦК точно не является основанием для такого отказа в зачислении в аспирантуру", — отметил Айвазян.

Юрист Владислав Дерий объяснил, что гражданин может сделать в такой ситуации.

"Вы имеете право обжаловать розыск в досудебном, а затем в судебном порядке", — отметил юрист.

Юрий Айвазян отметил, что обжаловать можно и отказ со стороны вуза.

"Такой отказ можно легко обжаловать — или в МОН, или в административный суд", — заверил студента адвокат.

Напомним, мы ранее писали о том, можно ли получить отсрочку от мобилизации после повторного поступления в аспирантуру.

Юристы объяснили, что все будет зависеть от того, какая информация будет указана в справке ЕГЭБО, ключевой для процесса получения отсрочки на обучение.

Добавим, мы сообщали о том, когда отсрочка, предоставленная на время обучения в аспирантуре, может быть отменена территориальным центром комплектования.

По словам юристов, ТЦК при проверке информации об отсрочках для аспирантов, могут получить такие данные из реестров, которые предоставят центру комплектования право на отмену отсрочки.