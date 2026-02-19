Навчання в аспірантурі - чи впливає на вступ розшук ТЦК

Українські студенти, розшук ТЦК. Колаж: Новини.LIVE

Оголошення громадянина в розшук територіальним центром комплектування не є підставою для відмови у навчанні в аспірантурі. Юристи пояснили, що робити військовозобов’язаному громадянину у випадку, коли у виші таки відмовлять у праві вступу до аспірантури.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Реклама

Читайте також:

Аспірантура для тих, кого розшукує ТЦК — чи можливо це

Студенти, які після здобуття вищої освіти планують продовжити навчання у аспірантурі, мають право на відстрочку від мобілізації на увесь період навчання на цьому освітньому рівні.

Разом з тим, частина військовозобов’язаних громадян може бути оголошена територіальним центром комплектування у розшук. Це робиться зазвичай тоді, коли громадянин не просто порушив правила військового обліку, а і відмовляється сплачувати накладений ТЦК штраф — тобто перше адміністративне покарання за своє порушення.

До юристів звернувся громадянин, який опинився у обох цих ситуаціях одночасно.

Чоловік планує вступити у аспірантуру для здобуття наукового ступеню, але при цьому раніше був оголошений у розшук.

Громадянин поцікавився, чи може він стати аспірантом, чи у виші йому відмовлять на підставі наявності розшуку від ТЦК.

"Перебування Вас в розшуку не позбавляє Вас права на вступ до аспірантури ВНЗ. Також, перебування Вас в розшуку не позбавляє Вас права на оформлення через застосунок Резерв + відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації, як здобувача, який навчається на денній формі аспірантури ВНЗ", — запевнив громадянина адвокат Євген Олександрович.

Оскарження дій вишу та розшуку ТЦК

Інший юрист, адвокат Юрій Айвазян, припустив, коментуючи цю ситуацію, що в університеті можуть і відмовити такому студенту, хоч це і не є правомірним.

"Хоча заклад освіти може і відмовити, але наявність розшуку по заяві ТЦК точно не є підставою для такої відмови у зарахуванні в аспірантуру", — наголосив Айвазян.

Юрист Владислав Дерій пояснив, що громадянин може зробити у такій ситуації.

"Ви маєте право оскаржити розшук у досудовому, а потім у судовому порядку", — наголосив юрист.

Юрій Айвазян наголосив на тому, що оскаржити можна і відмову з боку вишу.

"Таку відмову можна легко оскаржити — або в МОН, або до адміністративного суду", — запевнив студента адвокат.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи можна отримати відстрочку від мобілізації після повторного вступу до аспірантури.

Юристи пояснили, що усе залежатиме від того, яка інформація буде вказана у довідці ЄДЕБО, ключовій для процесу отримання відстрочки на навчання.

Додамо, ми повідомляли про те, коли відстрочка, надана на час навчання у аспірантурі, може бути скасована територіальним центром комплектування.

За словами юристів, ТЦК під час перевірки інформації про відстрочки для аспірантів, можуть отримати такі дані з реєстрів, які нададуть центру комплектування право на скасування відстрочки.