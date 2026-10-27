Фіксація роботи ТЦК та СП. Ілюстративне фото

Публікації про мобілізацію, зйомка представників територіальних центрів комплектування та критика дій посадових осіб не є злочином автоматично. Однак за певних обставин поширення інформації може стати підставою для кримінального провадження, якщо йдеться про умисне перешкоджання законній діяльності військових формувань. Відповідальність визначається з урахуванням обставин конкретної ситуації та доказів.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Сумський обласний ТЦК та СП.

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Коли поширення інформації може спричинити покарання

У центрі уваги опинилося питання щодо публікацій, що містять відомості про місця роботи груп оповіщення ТЦК. Якщо інформацію поширюють з метою допомогти людям уникнути мобілізаційних заходів, правоохоронні органи можуть перевірити наявність ознак правопорушення. У статті 114-1 Кримінального кодексу України передбачена відповідальність за перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань у особливий період.

Які санкції передбачені законом

За правопорушення, передбачене частиною першою статті 114-1 КК України, загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років. Якщо такі дії призвели до загибелі людей або інших тяжких наслідків, покарання може становити від 8 до 15 років. Разом з тим публікація відомостей про роботу ТЦК сама по собі не означає, що особа вчинила злочин: необхідно встановити всі обставини та наявність передбачених законом ознак правопорушення.

Громадяни мають право висловлювати думку щодо мобілізаційної політики, фіксувати можливі порушення та оскаржувати рішення посадових осіб у встановленому порядку. Неявка за повісткою, порушення правил військового обліку та ухилення від призову під час мобілізації належать до інших правових питань і оцінюються за відповідними нормами законодавства. Наслідки залежать не від самого факту критики чи відеозйомки, а від конкретних дій, їхніх обставин та доказів.

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