Фиксация работы ТЦК и СП. Фото иллюстративное

Публикации о мобилизации, съемка представителей территориальных центров комплектования и критика действий должностных лиц не являются преступлением автоматически. Однако при определенных обстоятельствах распространение информации может стать основанием для уголовного производства, если речь идет об умышленном препятствовании законной деятельности воинских формирований. Ответственность определяется с учетом обстоятельств конкретной ситуации и доказательств.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Сумской областной ТЦК и СП.

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Когда распространение информации может повлечь наказание

В центре внимания оказался вопрос о публикациях, содержащих сведения о местах работы групп оповещения ТЦК. Если информацию распространяют с целью помочь людям избежать мобилизационных мероприятий, правоохранительные органы могут проверить наличие признаков правонарушения. В статье 114-1 Уголовного кодекса Украины предусмотрена ответственность за препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины и других воинских формирований в особый период.

Какие санкции предусмотрены законом

За правонарушение, предусмотренное частью первой статьи 114-1 УК Украины, грозит лишение свободы на срок от пяти до восьми лет. Если такие действия привели к гибели людей или другим тяжким последствиям, наказание может составить от 8 до 15 лет. Вместе с тем публикация сведений о работе ТЦК сама по себе не означает, что человек совершил преступление: необходимо установить все обстоятельства и наличие предусмотренных законом признаков правонарушения.

Граждане вправе выражать мнение о мобилизационной политике, фиксировать возможные нарушения и обжаловать решения должностных лиц в установленном порядке. Неявка по повестке, нарушение правил воинского учета и уклонение от призыва во время мобилизации относятся к другим правовым вопросам и оцениваются по соответствующим нормам законодательства. Последствия зависят не от самого факта критики или видеосъемки, а от конкретных действий, их обстоятельств и доказательств.

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