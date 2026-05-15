Кравченко розповів, чи можуть ТЦК використовувати електрошокери

Т.в.о. заступника начальника Київського ТЦК Валерій Кравченко. Фото: Суспільне

Працівники територіальних центрів комплектування офіційно не мають права використовувати електрошокери. Такі засоби не входять до стандартного оснащення ТЦК. Проте його можна використовувати працівнику ТЦК, як громадянину.

Про це заявив т.в.о. заступника начальника Київського міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки Валерій Кравченко на засіданні ТСК з питань розслідування можливих порушень законодавства України у сфері оборони, антикорупційного законодавства та дотримання прав і свобод людини під час дії воєнного стану, передає журналістка Новини.LIVE Анна Сірик.

Працівники ТЦК можуть використовувати електрошокер як особисту річ

За словами Кравченка, офіційно право на застосування електрошокерів мають лише правоохоронці.

"Електрошокер — це дозволений засіб для працівників ТЦК та СП для використання. Цей засіб не входить до стандартного набору і тільки поліція має право використовувати. Але він, з точки зору громадянина, не заборонений для використання. Тому це, скажімо так, децентралізовано закупівляється", — заявив він.

Він також прокоментував інцидент, що стався 19 квітня за участі працівників ТЦК, поліції та цивільного водія. За словами представника ТЦК, чоловіка зупинили для перевірки військово-облікових документів, однак він нібито відмовився виконувати законні вимоги правоохоронців і намагався втекти.

У ТЦК стверджують, що під час втечі водій пошкодив службовий автомобіль та травмував військовослужбовця. Після цього було відкрито кримінальне провадження за статтею про опір представникам влади.

Окремо Кравченко підтвердив факт стрілянини під час інциденту. За його словами, постріли здійснив військовослужбовець, який не входив до складу групи оповіщення, використовуючи особистий пристрій для відстрілу гумових куль.

Військового, який стріляв у цивільного під час мобілізації, відправили в бойову частину. Також йому оголосили догану.

"Там (у бойовій частині, — ред.) він буде в змозі, уже не стримуючись, стріляти по ворогу", — додав Кравченко.

Наразі за фактом стрілянини призначене службове розслідування, результати якого мають передати правоохоронним органам для правової оцінки.

Як писали Новини.LIVE, сьогодні, 15 травня, правоохоронці проводили обшуки в Ужгородському районному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки. Слідство перевіряє можливу схему продажу повісток із відстроченою датою для військовозобов’язаних. Наразі вже відомо про вручення кількох підозр.

Крім того, нещодавно Дмитро Лубінець висловився щодо роботи представників ТЦК під час оповіщення громадян. Омбудсман заявив, що військові мають бути без балаклав і зобов’язані показувати службові посвідчення. На його думку, це необхідно для прозорості роботи та можливості встановити особу у випадку можливих порушень.