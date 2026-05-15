Кравченко рассказал, могут ли ТЦК использовать электрошокеры

И.о. заместителя начальника Киевского ТЦК Валерий Кравченко. Фото: Суспільне

Работники территориальных центров комплектования официально не имеют права использовать электрошокеры. Такие средства не входят в стандартное оснащение ТЦК. Однако его можно использовать работнику ТЦК, как гражданину.

Об этом заявил и.о. заместителя начальника Киевского городского территориального центра комплектования и социальной поддержки Валерий Кравченко на заседании ВСК по вопросам расследования возможных нарушений законодательства Украины в сфере обороны, антикоррупционного законодательства и соблюдения прав и свобод человека во время действия военного положения, передает журналистка Новини.LIVE Анна Сирык.

Работники ТЦК могут использовать электрошокер как личную вещь

По словам Кравченко, официально право на применение электрошокеров имеют только правоохранители.

"Электрошокер — это разрешенное средство для работников ТЦК и СП для использования. Это средство не входит в стандартный набор и только полиция имеет право использовать. Но он, с точки зрения гражданина, не запрещен для использования. Поэтому это, скажем так, децентрализованно закупается", — заявил он.

Он также прокомментировал инцидент, произошедший 19 апреля с участием работников ТЦК, полиции и гражданского водителя. По словам представителя ТЦК, мужчину остановили для проверки военно-учетных документов, однако он якобы отказался выполнять законные требования правоохранителей и пытался убежать.

В ТЦК утверждают, что во время побега водитель повредил служебный автомобиль и травмировал военнослужащего. После этого было открыто уголовное производство по статье о сопротивлении представителям власти.

Отдельно Кравченко подтвердил факт стрельбы во время инцидента. По его словам, выстрелы произвел военнослужащий, который не входил в состав группы оповещения, используя личное устройство для отстрела резиновых пуль.

Военного, стрелявшего в гражданского во время мобилизации, отправили в боевую часть.Также ему объявили выговор.

"Там (в боевой части, — ред.) он будет в состоянии, уже не сдерживаясь, стрелять по врагу", — добавил Кравченко.

Сейчас по факту стрельбы назначено служебное расследование, результаты которого должны передать правоохранительным органам для правовой оценки.

Как писали Новини.LIVE, сегодня, 15 мая, правоохранители проводили обыски в Ужгородском районном территориальном центре комплектования и социальной поддержки. Следствие проверяет возможную схему продажи повесток с отсроченной датой для военнообязанных. Сейчас уже известно о вручении нескольких подозрений.

Кроме того, недавно Дмитрий Лубинец высказался о работе представителей ТЦК во время оповещения граждан. Омбудсман заявил, что военные должны быть без балаклав и обязаны показывать служебные удостоверения. По его мнению, это необходимо для прозрачности работы и возможности установить личность в случае возможных нарушений.