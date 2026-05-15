Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервГламурКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная ТЦК Журналист Глагола заявил о масштабных обысках в Ужгородском ТЦК

Журналист Глагола заявил о масштабных обысках в Ужгородском ТЦК

Ua ru
Дата публикации 15 мая 2026 10:22
Журналист Глагола заявил о масштабных обысках в Ужгородском ТЦК
Обыски. Фото: Виталий Глагола

Утром в пятницу, 15 мая, в Ужгороде сотрудники СБУ и полиции проводят масштабные обыски в районном ТЦК и СП. Известно, что внимание правоохранителей привлек временно исполняющий обязанности начальника учреждения подполковник Николай Мигалейко, а также еще трое фигурантов, которых подозревают в организации коррупционной схемы по отсрочке мобилизации.

Об этом заявил журналист Виталий Глагола, передает Новини.LIVE.

На Закарпатье в ТЦК проводят масштабные обыски

По предварительной информации, следствие расследует схему по продаже повесток с отсроченной датой для военнообязанных. Суть махинации заключалась в том, что мужчинам оформляли повестки не на ближайшее время, а на дату через месяц или позже. Получив такой документ на руки, человек мог спокойно передвигаться по городу, имея официальное подтверждение якобы уже пройденного этапа оповещения. По версии следствия, за такую возможность клиенты должны были платить фиксированную сумму ежемесячно.

null
Сообщение Виталия Глаголы. Фото: скриншот

Сейчас подозрения уже вручили двум лицам. Одним из фигурантов является бывший работник Ужгородского военкомата, который, по данным правоохранителей, выполнял роль посредника между потенциальными клиентами и должностными лицами ТЦК. Кроме Николая Мигалейко, обыски продолжаются еще у трех человек, причастность которых к схеме проверяется.

Правоохранители продолжают собирать доказательную базу. Ожидается, что в ближайшее время будет дана правовая оценка действиям руководства Ужгородского ТЦК и определена окончательная статья обвинения.

Читайте также:

Новини.LIVE сообщали, как омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец заявил о массовых нарушениях в работе работников ТЦК. Он призвал их перестать пользоваться балаклавами во время мобилизационных мероприятий.

А в Ивано-Франковской области суд наказал работника ТЦК за то, что он мобилизовал мужчину с инвалидностью. Однако, в тюрьму нарушитель по решению суда не сядет.

обыски Закарпатье ТЦК и СП
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации