Журналист Глагола заявил о масштабных обысках в Ужгородском ТЦК

Обыски. Фото: Виталий Глагола

Утром в пятницу, 15 мая, в Ужгороде сотрудники СБУ и полиции проводят масштабные обыски в районном ТЦК и СП. Известно, что внимание правоохранителей привлек временно исполняющий обязанности начальника учреждения подполковник Николай Мигалейко, а также еще трое фигурантов, которых подозревают в организации коррупционной схемы по отсрочке мобилизации.

Об этом заявил журналист Виталий Глагола, передает Новини.LIVE.

На Закарпатье в ТЦК проводят масштабные обыски

По предварительной информации, следствие расследует схему по продаже повесток с отсроченной датой для военнообязанных. Суть махинации заключалась в том, что мужчинам оформляли повестки не на ближайшее время, а на дату через месяц или позже. Получив такой документ на руки, человек мог спокойно передвигаться по городу, имея официальное подтверждение якобы уже пройденного этапа оповещения. По версии следствия, за такую возможность клиенты должны были платить фиксированную сумму ежемесячно.

Сообщение Виталия Глаголы. Фото: скриншот

Сейчас подозрения уже вручили двум лицам. Одним из фигурантов является бывший работник Ужгородского военкомата, который, по данным правоохранителей, выполнял роль посредника между потенциальными клиентами и должностными лицами ТЦК. Кроме Николая Мигалейко, обыски продолжаются еще у трех человек, причастность которых к схеме проверяется.

Правоохранители продолжают собирать доказательную базу. Ожидается, что в ближайшее время будет дана правовая оценка действиям руководства Ужгородского ТЦК и определена окончательная статья обвинения.

Читайте также:

Новини.LIVE сообщали, как омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец заявил о массовых нарушениях в работе работников ТЦК. Он призвал их перестать пользоваться балаклавами во время мобилизационных мероприятий.

А в Ивано-Франковской области суд наказал работника ТЦК за то, что он мобилизовал мужчину с инвалидностью. Однако, в тюрьму нарушитель по решению суда не сядет.