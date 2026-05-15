Журналіст Глагола заявив про масштабні обшуки в Ужгородському ТЦК

Обшуки. Фото: Віталій Глагола

Вранці у п'ятницю, 15 травня, в Ужгороді співробітники СБУ та поліції проводять масштабні обшуки в районному ТЦК та СП. Відомо, що увагу правоохоронців привернув тимчасово виконувач обов'язків начальника установи підполковник Микола Мигалейко, а також ще троє фігурантів, яких підозрюють в організації корупційної схеми з відтермінування мобілізації.

Про це заявив журналіст Віталій Глагола, передає Новини.LIVE.

На Закарпатті в ТЦК проводять масштабні обшуки

За попередньою інформацією, слідство розслідує схему з продажу повісток з відстроченою датою для військовозобов'язаних. Суть махінації полягала в тому, що чоловікам оформлювали повістки не на найближчий час, а на дату через місяць або пізніше. Отримавши такий документ на руки, людина могла спокійно пересуватися містом, маючи офіційне підтвердження нібито вже пройденого етапу оповіщення. За версією слідства, за таку можливість клієнти мали сплачувати фіксовану суму щомісяця.

Повідомлення Віталія Глаголи. Фото: скриншот

Наразі підозри вже вручили двом особам. Одним із фігурантів є колишній працівник Ужгородського військкомату, який, за даними правоохоронців, виконував роль посередника між потенційними клієнтами та посадовцями ТЦК. Крім Миколи Мигалейка, обшуки тривають ще у трьох осіб, причетність яких до схеми перевіряється.

Правоохоронці продовжують збирати доказову базу. Очікується, що найближчим часом буде надана правова оцінка діям керівництва Ужгородського ТЦК та визначена остаточна стаття обвинувачення.

Читайте також:

Новини.LIVE повідомляли, як омбудсмен України Дмитро Лубінець заявив про масові порушення в роботі працівників ТЦК. Він закликав їх перестати користуватися балаклавами під час мобілізаційних заходів.

А в Івано-Франківській області суд покарав працівника ТЦК за те, що він мобілізував чоловіка з інвалідністю. Проте, до в'язниці порушник за рішенням суду не сяде.